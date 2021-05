Suurbritannias alustab tegevust uus telekanal GB News

GB Newsi saateprogrammi ajakava pole veel kinnitatud, kuna stuudio pole veel valmis. Spekuleeritakse siiski, et kanal alustab tegevust juba mais, teatas The Times.

GB News ei paku jooksvat uudiste kajastust. Kanal keskendub uudiste, arvamuste ja arutelude segule. Eeskuju võetakse USA telekanalitest MSNBC ja Fox News.

Siiski ei taheta jäljendada USA telekanalite polariseerivat stiili.

"Kanal ei saa olema karjuv ja lõhestav," ütles GB Newsi tegevjuht Angelos Frangopoulus.

Kanali teine allikas ütles, et vaatajaskond on polariseerivast arutelust kurnatud.

"Inimesed, kes ootavad vihast, õudset telekanalit, peavad pettuma. Meie saatejuhid saavad asju öelda nii nagu nad mõtlevad, kuid stiil saab olema soe ja haarav. Võrdlused Foxiga on ekslikud, Ofcom seda niikuinii ei lubaks," ütles allikas.

Ofcom on Suurbritannia valitsuse heakskiidetud meediaregulatsiooni asutus.

Uue telekanali idee tuli 2018. aastal. Kaks aastat pärast Brexiti referendumit. Mitmed meediajuhid leidsid, et BBC ja Sky News ei kajastanud nõuetekohaselt valijaid, kes toetasid Brexitit.

Kanali kõik saatejuhid on britid. Kanaliga liitusid mitu tuntud saatejuhti Sky Newsist ja BBC-st.

Kanali peamised aktsionärid pole aga Suurbritanniast.

Investorite seas on Uus-Meremaal sündinud miljardär Christopher Chandler ja Discovery Communications Europe Limited, mis on New Yorgis asuva meediafirma Discovery tütarettevõte. Omanikud investeerisid kanali umbes 70 miljonit eurot. Kanal loodab kasumisse jõuda järgmise kolme aasta jooksul.

"See on äri. Ja me usume, et see saab pikema aja jooksul olema väga kasumlik," ütles Frangopoulus.