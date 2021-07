Terviseamet salastas vaktsiinide aruande ärisaladuse märkega

Terviseameti külmlao temperatuuritõusu tõttu hävinud vaktsiinide juurdluse aruande juurdepääsupiirangu aluseks on märgitud ärisaladus, kuid lisaks sellele on terviseameti sõnul veel kaks sätet.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles ERR-ile, et konkreetselt pole dokumenti võimalik näha, sest see sisaldab andmeid, mis ei kuulu avalikustamisele.

"Kuivõrd tegemist on teenistusliku juurdluse aruandega, siis see sisaldab erinevaid andmeid, mis on kaitstud erinevate lepingute saladustega või sisaldab isikuandmeid, mis ei kuulu avalikustamisele," sõnas Kaas.

Kaas ütles, et aruandes uuris terviseamet ainult enda tegevusi külmlaos, näiteks milliseid lepinguid tehti ja milline oli töökorraldus. "Kõik, mis puudutab tehnilist poolt selgub tehnilise ekspertiisi käigus ja see ilmub riigikantselei kaudu lõppraportisse," ütles ta.

Terviseamet teatas esmaspäeval, et esitas aruande riigikantselei juures tegutsevale uurimiskomisjonile. Aruanne lisatakse uurimismaterjalide hulka ning selle põhjal valmib lõppraport, mis on olemuselt avalik dokument.

Andmekaitse inspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu ütles ERR-ile, et nende praktika on näidanud, kuidas ärisaladuse märkega lisatakse üsna kergesti juurdepääsupiiranguid ja tihti ei suudeta selle vajalikkust ära põhjendada.

"Nägemata seda dokumenti ma ei julge põhjapanevaid arvamusi öelda, kas need juurdepääsupiirangud on põhjendamatud või ei," ütles Ojangu.

Ojangu sõnul on harv, kui terve dokument on juurdepääsupiiranguga. Ta lisas, et tihti unustatakse ära, kuidas teabenõude korral tuleb väljastada see osa dokumendist, millele juurdepääsupiirangud ei laiene.

Imre Kaas lisas, et külmlao temperatuuritõusu juhtumiga seoses ei soovi terviseamet midagi salastada, seega otsitakse võimalusi, et aruanne avalikuks teha.

"Ma olen kindel, et avalikkuse huvi kaalub üles selle aruande puhul need kitsendused, mis seatud on," ütles Kaas.

Terviseamet teeb aruandest ülevaate kolmapäevasel pressikonverentsil.