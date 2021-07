Tallinn joonistas kõnniteedele tõukerattaparklad

Suvel ilmusid Tallinna linnapilti tõukerataste parklad. Värviga enamasti kõnniteedele maha joonistatud alad on mõeldud rendifirmadele oma elektritõukerataste paigutamiseks ja linnapildi korrastamiseks.

Kevadel Tallinna linna ning kahe rendiettevõtte – Bolti ja Tuule – vahel sõlmitud hea tahte leppe allakirjutamisel selgitas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, et arendada tuleb kergliikuritega liikumist ning tasuta parkimiskohad aitavad linnapilti puhtamaks muuta. Erinevalt eelmistest aastatest saavad nii Bolt kui ka Tuul oma tõukerattaid linna maale paigutada tasuta.

Bolti pressiesindaja Kristiin Jetsi sõnul tuli algatus linna poolt. "Parkimiskohad on mõeldud eelkõige renditeenuse pakkujatele, et nad saaksid hooldusest tulnud tõukerattad nendele aladele paigutada ja seeläbi linnapilti korrastada," selgitas Jets maha joonistatud kastide ideed. Ta avaldas lootust, et ka inimesed muutuvad teadlikumaks ja hakkavad parkimisalasid rohkem kasutama rataste suvalisse kohta tänaval jätmise asemel.

Tuule tegevjuht Jaan Kekišev lisas, et inimesed on parkimiskohti üha enam omaks võtmas ning ka firma plaanib harjumuse tekkele rohkem kaasa aidata.

"Ettevõtjatele kadus seni kehtinud kohustus elektritõukerattad alates kella 23.00 linnaruumist kokku koguda, mis võimaldab linlastel vajadusel ka öösel rattaga koju sõita," rääkis hea leppega kaasnenud teistestki muudatustest Tallinna kommunikatsiooniosakonna pressiesindaja Ott Heinapuu.

Ehkki hoiukohtadesse on võimalik paigutada kokku 1380 ratast, on firmad linnapilti toonud tõukerattaid rohkem.

Jets selgitas, et rattaid pargitakse ka tähistamata piirkondadesse, kuid need asuvad põhiliselt kesklinnast eemal.

Kui Bolti pressiesindaja Kristiin Jetsi hinnangul pole kahel rendifirmal konflikte ette tulnud, kuna ruumi jaguvat kõigile, on Tuule tegevjuht Jaan Kekišev tõsisem: "Meil korduvalt tulnud ette olukordi, kus konkurent seda kokkulepet eirab ning pargib kogu hoiukoha oma tõukerattaid täis ning meil puudub võimalus oma tõukerattaid hoiukohta parkida."

"Linnapilti toodavate tõukerataste hulk on linnaga kokku lepitud ja arvu korrigeeritakse vastavalt nõudlusele koostöös linnaga," sõnas Jets.

Ka Kekišev kinnitas, et tõukerataste alampiiri pole seatud, kuid üks operaator võib maksimaalselt 1000 elektritõukeratast paigutada kesklinna piirkonna parkimiskohtadele.