Tsihhanovskaja kohtus Valges Majas Bideniga

"Mul oli au võõrustada Tsihhanovskajat täna hommikul Valges Majas," ütles Biden Twitteris.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

President avaldas toetust Valgevene inimeste demokraatiapüüdlustele.

"USA toetab Valgevene rahvast nende püüdlustes demokraatia ja universaalsete inimõiguste nimel," lisas riigipea.

Tsihhanovskaja ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et rääkis president Bidenile sellest, kuidas Valgevenes toimuv pole mitte geopoliitika, vaid küsimus on vägivalla ja seadusetuse lõpetamises. "Mulle kinnitati, et USA seisab koos Valgevenega ja jääb Valgevenet toetama ka tulevikus," rõhutas opositsiooniliider.

.@Tsihanouskaya on the meeting with the President Joe Biden @POTUS: 'I told President Biden that Belarus revolution isn't about geopolitics - it's about ending violence & lawlessness. I am assured that stands & will stand with Belarus in the future'

Maapaos elav Tsihhanovskaja pidi algselt rääkima vaid USA kõrgete ametiisikutega, kuid lõpuks soovis temaga kohtuda ka president.

Tsihhanovskaja kohtus päev varem Washingtonis USA riikliku julgeolekunõuniku Jake Sullivaniga ningenne seda pidas kõnelusi USA välisministri Antony Blinkeni ja abivälisministri Victoria Nulandiga. Opositsioonijuht kohtus ka valgevenelaste diasporaaga.

Tsihhanovskaja meeskond arutas teisipäeval USA välisministeeriumi ametnikega sanktsioone Valgevene vastu, samuti võimalusi aidata valgevene rahvast.

"Senikaua, kuni meil ei toimu uusi valimisi, on vaja üha suuremat survet (Minskile) demokraatlikelt riikidelt," lausus ta.

"Meie eesmärk oli anda värsket infot, me koordineerisime tegevust, selgitasime Valgevene olukorra eripära," lisas Tsihhanovskaja.