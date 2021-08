Tsihhanovskaja: ka mina võin iga hetk kaduda

"Ma saan aru, et ka mina võin iga hetk kaduda," vahendas Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus (RFE/RL) veebikülg Tsihhanovskaja sõnu. "Aga ma pean tegema, mida ma teen, ma ei saa peatuda, kuna tunnen oma maa tuleviku ees vastutust. Samamoodi nagu tunnetavad oma vastutust kõik valgevenelased, kes praegu võitlevad. Aga ma tean ka, et isegi kui ma ühel päeval kaoksin, jätkub liikumine ka ilma minuta," rääkis Tsihhanovskaja teisipäeval Londonis, kus ta kohtus Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga.

Teisipäeval leiti ühes Kiievi pargis pooduna Ukrainas tegutseva Valgevene Maja juht Vitali Šišov (Vital Shyshou), kes oli päev varem kadunuks jäänud, kui ta tegi Kiievis hommikujooksu. Valgevene Maja abistas Minski režiimi eest Ukrainasse põgenenud valgevenelasi.

Tsihhanovskaja ei soovinud juhtunule oma hinnangut anda enne, kui juurdluse tulemused on selgunud. Kuid ta lisas viitega Aleksandr Lukašenko režiimi vägivallale opositsiooni suhtes: "See on meie ühine valu, kui režiimi käsilased valgevenelasi röövivad või tapavad."

Samas rõhutas Tsihhanovskaja oma teises esinemises, et usub endiselt rahumeelse võimu ülemineku võimalust Valgevenes. "Ma usun täiesti võimu vägivallatu ülemineku võimalusse," ütles ta Reutersile pärast kohtumist Inglismaal elavate valgevenelastega. "See, mis Valgevenes toimub, on meie valu. Me soovime selle põrgu meie maal lõpetada nii kiiresti kui võimalik."

Tsihhanovskaja sõnul tuleb režiimile nii tugevat survet avaldada, et tal ei jääks muud üle, kui alustada kodanikuühiskonnaga dialoogi.

Ühendkuningriigi peaminister Johnson ütles pärast kohtumis Tsihhanovskajaga, et toetab väga seda, mida Tsihhanovskaja teeb ja taunib Lukašenkot ränkade inimõiguste rikkumise ja demokraatiameelsete tagakiusamise eest.

Tsihhanovskaja ütles pärast kohtumist, et tema hinnangul Briti peaminister jagab valgevenelastega samu väärtusi ning Johnson andis mõista, et "Ühendkuningriik on meiega".