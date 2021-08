IMF eraldas protestidest hoolimata Valgevenele miljard dollarit

"Nagu alati, juhindub IMF rahvusvahelise kogukonna suunistest, mis suhtleb jätkuvalt Valgevenes praegu võimul oleva valitsusega," ütles organisatsiooni esindaja kommentaaris ajalehele The Moscow Times. "Nagu teised IMF-i liikmesriigid, saab ka Valgevene SDR-i programmist toetust proportsionaalselt enda osakaalule," lisas IMF.

Valuutafondi moodustatud SDR-i maht on 650 miljardit dollarit ning sellest toetatakse praktiliselt kõiki maailma riike. Nii saab näiteks Venemaa sealt 17,5 miljardit dollarit, Valgevenele on mõeldud 940 miljonit dollarit.

IMF-i otsust Valgevenele raha eraldada ei vääranud ka Aleksandr Lukašenko režiimi vastase opositsiooni püüded abi blokeerida. Opositsiooni hinnangul võib režiim abi kasutada oma võimu tugevdamiseks ning teisitimõtlejate represseerimiseks.

Üleskutse abisummade külmutamiseks tegi ka USA rahandusminister Janet Yellen, Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja tõstatas küsimuse ka oma hiljutistel kohtumistel USA presidendi Joe Bideni ja Briti peaministri Boris Johnsoniga.

Režiim kasutaks IMF-i eraldatud miljardit dollarit repressioonideks, mitte inimeste toetamiseks, märkis Tsihhanovskaja.

On Aug 20, 2021, I sent letters to the Managing Director of @IMFnews @KGeorgieva & Secretary of Treasury @SecYellen. On behalf of all Belarusian people, I called on #IMF & government to freeze $1bn of the SDRs allocated to Belarus under Lukashenka's regime in 2021. pic.twitter.com/oaWSOYldbc