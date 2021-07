Palgi hind on Eestis enneolematus kõrguses

Suur nõudlus puidu järele on tinginud puiduhinna tõusu ja võrreldes möödunud aastaga on näiteks kuusepalgi hind tõusnud koguni 80 protsenti.

OÜ Tark Mets metsandusekspert Heiki Hepner rääkis ERR-ile, et praegune olukord puiduturul on ennenägematu. Kuigi lehtpuupalgi hind on samuti kõrge, siis eriliselt paistavad silma just okaspuupalgi hinnad.

Erametsakeskuse analüüsi kohaselt oli männipalgi hind tõusnud märtsiks 88 eurole, aasta varem oli see 78 eurot tihumeetri kohta. Ka kuusepalgi hind on tõusnud 68 eurolt 80 eurole.

Hepner prognoosis, et sügisel võib okaspuupalgi hind küündida 100 euroni.

Lehtpuupalkide hinnad erilist tõusu ei näita, kuid näiteks kasepalgi hind püsib samuti kõrgel 70 euro juures.

Hepner oletas, et Eestis on olukorra tinginud eeskätt kevadel diskussioone tekitanud raierahu. See hirmutas erametsaomanikke ning olukorra mitmetitõlgendatavus tekitas segadust, mistõttu paljud eraomanikud loobusid oma metsa müümisest.

Kuna nõudlus ületab pakkumist, on puidutöötlemisfirmad Hepneri sõnul nõus puitu kokku ostma ükskõik millise hinnaga, et leevendada ehitusmaterjalide põuda.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja kinnitas, et tootjate jaoks on tõepoolest olnud hetk, mil puit oli defitsiidis, kuid usub, et see olukord on nüüd seljatatud.

Globaalsel tasandil nimetas Hepner olulisimaks hinnavedajaks nõudluse kasvu investeeringute järgi. Ta möönis, et kuna maailmas trükitakse raha juurde, on see omakorda tekitanud defitsiidi puiduturul.

Peagi on aga oodata hinnatõusu pidurdumist, sest taastuma peaks normaalne olukord, mil erametsaomanikud on valmis jälle raietööga tegelema ja oma metsa müüma.

Hepner prognoosis, et kuigi 2021. aasta kolmandas kvartalis püsib puidu hind tõenäoliselt veel kõrgel, võiks seejärel oodata hinnalangust.