Läänemaa taluõuel käib üle viie aasta taas jäneste pesakond

Tuulingu talu peremees Ants Ale ütles "Aktuaalsele kaamerale", et jäneseid liigub talu juures ikka, aga seda, et terve pesakond igal õhtul samal ajal kindlas kohas välja ilmub, nägi ta viimati 2016. aastal.

Ants Ale hinnangul võivad jänesed koduõuele koguneda šaakalite pärast. "Võib-olla lisandunud šaakalid Läänemaal, et nad elavad kusagil talude läheduses, kus on inimesed ja siis nad tunnevad ennast vähe turvalisemalt," arvas Ale.

Igaõhtuste külaliste pesakonnas on näha viit jänesepoega, kes ootavad ema, kellelt piima lunida. Lisaks neile kella järgi kohal käivatele pikk-kõrvadele on talu ümbruses kuskil veel üks pesakond.

"Ühel õhtul nägin kahte pesakonda. Oli umbes 12 poega, need ootasid oma õhtusööke kumbki siis oma emade käest," ütles Ale.

Kasvav jäneste populatsioon on Ale sõnul hakanud talus ka pahandust tegema. "Nojah, eks me oleme ära katnud oma taimed, aga mis välja jääb, see on ära pügatud ikka," tõdes ta.

Pool tundi enne keskööd oli pesakonna ema kohal ja asunud poegi toitma. Kui pisikestel kõht täis, kihutas pere üle õue minema. Uut etendust on oodata 24 tunni pärast.