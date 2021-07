Soome võitleb viimase 50 aasta rängima metsapõlenguga

Põleng süttis esmaspäeval umbes 25 kilomeetrit lõuna pool Botnia lahe ääres asuvat väikest Kalajoki sadamalinna.

"See põleb endiselt, kuid see ei ole laienenud, see piirdub 400 hektariga," ütles AFP-le reedel kustutustööde eest vastutav Jarmo Haapanen.

Tema sõnul kulub tulekahju täielikuks kustutamiseks vähemalt nädal, aga võib-olla ka kaks-kolm nädalat.

Kustutustöödel osaleb umbes 250 inimest, muu hulgas sõjaväelasi, ning neli helikopterit.

Inimohvreid ei ole Helsingist umbes 500 kilomeetri kaugusel asuvas hõreda asustusega piirkonnas seni tuvastatud.

Asjatundjate hinnangul on tegemist suurima tulekahjuga Soomes pärast 1971. aastat, mil metsapõleng haaras enda alla 1600 hektarit.

Metsapõlengud Põhjala riikides on harvad ning tavaliselt saadakse need kiiresti kontrolli alla. Siiski möllasid Rootsis 2018. aastal leegid pea 20 000 hektaril.