Itaalias registreeriti nädalavahetusel üle 800 metsatulekahju

Itaalia riiklik tuletõrje teatas, et sel nädalavahetusel registreeriti riigis üle 800 metsatulekahju. Peamiselt olid põlengud riigi lõunapoolses osas.

Kodudest evakueeriti üle 800 inimese. Evakueeritute hulgas olid turistid kui ka nunnakloostri elanikud, teatas The Guardian.

"Pidime suitsu tõttu evakueerima mitu kodu ja rannakuurorti. Suurim probleem on kuum tuul. Anname endast parima, et kahjusid piirata," ütles Pescara linnapea Carlo Masci.

"Viimase ööpäeva jooksul oleme pidanud sekkuma 800 korda. 250 põlengut registreeriti Sitsiilias, 130 Apuulias ja Kalaabrias, 90 Lazios ja Kampaanias," teatas tuletõrjeteenistus.

Metsatulekahjude käes kannatavad veel Hispaania, Kreeka ja Türgi. Lõuna-Türgis evakueeriti kümneid külasid, kaheksa inimest on hukkunud.

President Recep Tayyip Erdogani kritiseeriti teravalt, kuna selgus, et riigil puuduvad tuletõrjelennukid. Kolmandik riigi territooriumist on kaetud aga metsaga.

Türgis on sel aastal olnud vähemalt viimase aastakümne kõige laastavamad metsatulekahjud, mis on maha põletanud 95 000 hektarit metsa. Aastatel 2008–2020 oli aasta keskmine metsapõlengute pindala 13 516 hektarit.

Euroopa Liidu andmeil on Türgis tänavu olnud 133 metsatulekahju, samal ajal kui aastate 2008–2020 keskmine oli 43.

Suur tulekahju puhkes laupäeval ka Lääne-Kreekas. Tulekahju piirkonnast evakueeriti viie küla elanikud.

"See on tohutu katastroof. Magasime öösel õues ja kartsime, et ärgates pole meil enam maja," ütles kohaliku Lambiri küla elanik.