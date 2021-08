Jänedal oli aasta esimene suurem aia- ja talukaupade laat

Laupäeval, Jäneda talupäevade esimesel päeval oli korraldajate sõnul nii palju rahvast, et raske oli liikuda. Pühapäeval oli rahulikum, kuid siiski oodati kahe päeva peale kokku 10 000 külastajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna koroona tagajärjel pole suuri laatasid olnud, siis on ikkagi päris massiivselt rahvast tulnud siia," tõdes Põlvamaalt tulnud kaupleja Mikk Seene. Tema sõnul osteti kõige rohkem marju.

"Kõik suuremad laadad käime ära. Kalender on ju telefonis olemas, kõik on kohe näha," rääkis Rakverest tulnud laadaline Kalle Aromäe. "Minul on kindel ostusoov - alati Jänedalt ma saan endale singijuustu," lisas ta.

"Jäneda talupäevad ongi esimene suurem müügipäev, suurem laat. Hästi organiseeritud, see aastaid toimub, mina olen temaga väga rahul. Olen siin käinud juba 1997. aastast," ütles Viljandimaalt tulnud kaupleja Hillar Nassar.

Aastaid olid Jäneda talupäevad Eesti talunike tähtsaim kokkusaamine, kus vahetati kogemusi ja tunnustati parimaid. Koostöö talupidajate keskliiduga katkes mõni aasta tagasi. Taluliit korraldab nüüd ise avatud ja piirkondlikke talupäevi.

"Mida aasta edasi, seda rohkem selle ürituse formaat muutus. Mis tähendas seda, et talupidamise algne idee kadus nende teiste tegevuste sisse ära. Ja alates 2017. aastast olemegi seda üritust korraldanud piirkondlikult erinevates maakondades, näidates erinevate maakodnade põllumajandust," selgitas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Jäneda talupäevade peakorradaja Enno Must ütles, et kui esimeste talupäevade peaeesmärk oli tõesti tutvustada maatootjaid ja rääkida, kust tuleb piim linnarahva lauale, siis koos ajaga on fookus muutunud.

"On olulisemaks saanud tegelikult nii maarahva kui ka linnarahva siia Jänedale kokku kutsumine selleks, et lihtsalt koos toredalt aega veeta, osta niisuguseid kaupu, mida tavapäraselt kaubanduskeskustes ei pakuta. Aga siin saab ehedalt, otse tootjalt, otse müüjalt, kes on selle kuskilt kaugelt kohale toonud, aga nii väikestes partiides, et seda suures kaubanduskeskuses müüa ei saa," rääkis Must.