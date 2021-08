USA meedia: Obama sünnipäeval osaleb umbes 700 inimest

Obama sünnipäevale on kutsutud 475 külalist. Külalisi teenindab vähemalt 200 töötajat, teatas The New York Post.

Kutsutud külaliste seas on mitmed kuulsused. Kutsutud on näiteks Oprah Winfrey, George Clooney ja Steven Spielberg, vahendas The Hill.

"See saab olema suur pidu," ütles üks allikas The Hillile.

Pidu toimub Obama maakodus, mille suurus on 12 hektarit. Obama kinnistu väärtuseks hinnatakse 12 miljonit dollarit.

Kõigil külalistel palutakse siiski jälgida koroonaviiruse epideemiaga seotud ohutuseeskirju. Ohutust kontrollivad ka spetsiaalsed töötajad.

USA-s suureneb delta mutatsiooni levik. Obama pidu ei riku siiski ühtegi reeglit. Tervishoiuametnikud hoiatasid aga suurte ürituste korraldamiste eest.

"Enne suurte koosviibimiste korraldamist peavad inimesed kasutama tervet mõistust," ütles riigi tervishoiuinstituudi juht Frank Collins.

Obama on ennegi korraldanud suuri sünnipäevapidusid. 2011. aastal olid tema külalisteks samuti mitmed kuulsused. Peol olid kohal Jay-Z, Stevie Wonder, Tom Hanks ja Chris Rock.

Obama saab kolmapäeval 60-aastaseks.