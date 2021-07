Bideni poja kunstiprojekt tekitab küsimusi selle tagamõttest

"Kogu see asi paistab halb," ütles endise presidendi George W. Bushi eetikateemade peajurist Richard Painter Washington Postile. "Paljude inimeste esmane reaktsioon on see, et ta kasutab ära oma positsiooni presidendi pojana ja soovib, et inimesed annaksid talle palju raha. Need on ikka kohutavalt kõrged hinnad," vahendas ajaleht New York Post tema sõnu.

President Barack Obama alluvuses valitsuse eetikatoimkonna juht Walter Shaub ütles ajalehele, et kunstiostjad, kelle identiteet jääb salajaseks, tekitaks hulgaliselt probleeme. "Kuna me ei tea, kes selle kunsti eest maksab ja me ei tea täpselt, mida [Hunter Biden] teab, pole meil mingit võimalust jälgida, kas inimesed ostavad ehk juurdepääsu Valgele Majale (USA valitsusele - toim.)," ütles Shaub. "See, mille eest need inimesed maksavad, on Hunter Bideni perekonnanimi," lisas ta. Anonüümsus tagab selle, et ka välisriikide valitsused või lobistid võivad kunsti osta vahendajate kaudu, püüdes sellega saavutada president Bideni administratsiooni soosingut.

President Bideni 51-aastane poeg paneb oma 15 maali oktoobris näitusele New Yorgis Soho linnaosas asuvas Georges Berges'i galeriis ning sellele eelnevalt korraldatakse VIP-kollektsionääridele privaatne tutvumisvõimalus septembris Los Angeleses.

Berges rääkis juuni lõpus New York Postile, et avastas Bideni tänu ühele "tõsisele" Los Angeleses tegutsevale kollektsionäärile, kes talle presidendi poega tutvustas. Samas tunnistas Berges, et oli skeptiline Bideni kunstilise võimekuse suhtes. "Paljud inimesed väidavad, et oskavad maalida või skulptuure teha, kuid mulle tegi muret see, kas Hunteri töö on autentne," ütles galeriiomanik.

Berges, kes esindab mitmete riikide kunstnikke, kulutas kolm aastat iseõppijast Bideni juhendamisele ning algselt ainult 20 protsenti oma ajast abstraktsete ekspressionistlike maalide tegemisele kulutanud hobimaalijast sai tema sõnul täiskohaga kunstnik, kes on viimased kaks ja pool aastat veetnud Los Angeleses oma kodustuudios keskendunult töötades.

Berges rääkis ka sellest, et kui eelmisel aastal sai avalikuks Hunter Bideni kunstiambitsioon, tabas teda telefonikõnede laviin huvilistelt, kes soovisid pilte osta. Kontaktide põhjal jääks Bideni abstraktsete maalide, mis on valdavalt erinevate looduslike elementide pastellid, enamik neist kantud Jaapani Yupo paberile, kasutades läbi kõrre puhutud tinti, hinnad 75 000 ja 500 000 dollari vahemikku.

Väljaandele kommentaari andnud Valge Maja pressisekretäri asetäitja Andrew Batesi sõnul ei ole Hunter Bideni tegevuses rikkumisi. "President on kehtestanud Ameerika ajaloos kõigi administratsioonide kõige kõrgemad eetilised standardid ja tema pere pühendumus selliste rangetele protseduuride järgimisele kinnitab seda," ütles Bates.

Lobisti ja ettevõtjana tegutsenud Hunter Biden on varasemalt meedia tähelepanu all olnud oma väidetavalt korruptiivse tegevusega Ukrainas.