Jansseni vaktsiini kõikidele soovijatele ei jagu

Valitsuse teadusnõukoja liige psühholoog Andero Uusberg selgitab, et vaktsineerima saab innustada inimesi, kui see teha võimalikult lihtsaks. Näiteks võib osadele inimestele takistuseks olla vajadus teha ka teine süst. Samas hoiatab Uusberg, et vaktsiinide omadusi võrreldes ei pruugi teada saada, milline on inimeste eelistus.

"Näiteks mingil kummalisel kombel on Eestis Pfizeri vaktsiin omajagu populaarsem kui Moderna. Kui tegelikult vaadata nende vaktsiinide kahe doosi ajakava, siis Modernaga saab täiskaitse palju kiiremini. Moderna kahe süsti vahe on lühem kui Pfizer kuus nädalat. Paljud inimesed ei ole ilmselt tänaseni teadvustanud, et Modernal on see eelis," ütles Uusberg.

"See demonstreerib minu jaoks seda, et vaktsiinide konkreetsed omadused: üks doos, kaks doosi, erinevad ooteajad, nende mõningane efektiivsuse erinevus - need võivad rolli mängida, aga kui me tahame mõista inimese otsust, siis on oluline aru saada, et mängivad rolli ainult need tegurid, mis on inimese mõttemaailmas parasjagu esil," selgitab psühholoog.

Siiski on ainult ühte süsti nõudev Jansseni vaktsiin nõutud just kiiresti tekkiva immuunsuse tõttu. Kuna vaid ühe süsti tegemine on ka logistiliselt lihtsam, kasutatakse Jansseni vaktsiini näiteks kodustel vaktsineerimistel ja teistel väljasõitudel, ütleb haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. Tarneraskuste tõttu vaktsineerimiskeskused Jansseni vaktsiini ei paku.

"Viimane tarne tuli meil eelmise nädala lõpus, 30. juulil. Ootasime 8000 doosi, tuli 4800. Kokku on meil üldse saabunud koos selle viimase tarnega 46 000 doosi, manustatud on 38 000," rääkis Parv. Süstimata vaktsiinist on pooled doosid juba teenuseosutaja käes ja teine pool on nendele teele pandud.

"Tänasest vaktsiinist, mis meil Eestis on, saab selle nädala ja järgminse nädala alguse kaetud. Millal tuleb uus Jansseni tarne, seda me täpselt ei tea. Lubati augusti teisel nädalal, aga kuupäev ja tarne kogus on tootja poolt kinnitamata," ütles Parv.

Eesti proviisorapteekrite liidu tegevjuht Ly Rootslane kinnitab, et ka apteekidest otsivad inimesed Jansseni vaktsiini: "Kuna huvi on, siis ilmselt oleks ka Jansseni vaktsiini jaoks oma kliendid, kes tahavad kindlasti just saada ainult Janssenit ja saada ühe süstiga vaktsineeritud. Praegu on ilmselt kiirus põhiline. Kuna piirangud laienevad, siis inimesed tahaksid võimalikult kiiresti süsti kätte saada."

Rootslane lisab, et täna apteekides pakutav Biontech/Pfizeri vaktsiini eeliseks on fakt, et erinevalt Jansseni vaktsiinist sobib see ka noortele alates 12. eluaastast. Siiski ütleb Rootslane, et mida rohkem valikut saab pakkuda, seda rohkem inimesi õnnestub vaktsineerida.