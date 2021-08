Koolid püüavad suurendada nii õpetajate kui ka õpilaste vaktsineeritust

Mustamäe mobiilsesse vaktsineerimispunkti kogunes teisipäeval inimesi järjekorda kohe, kui liikuvad kabinetid kohale jõudsid. Vaktsineerima oli tulnud ka hulk kooliealisi, nii vanematega koos kui ka sõpradega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu jaoks on oluline minu tervis ja ma tahan normaalselt koolis käia ja ma tunnen, et kui ma ennast vaktsineerin, siis saan normaalselt koolis käia ja ei pea nii palju kodus istuma distantsõppel," rääkis 10. klassi õpilane Annabel.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab noorte vaktsineerimist. Samas rõhutab komisjon, et koolide avatuna hoidmiseks on kõige olulisem täiskasvanud koolipere, eriti vanemaealiste võimalikult kõrge vaktsineerimisega hõlmatus. Eesmärgiks on seatud hõlmata 90-95 protsenti koolis töötajatest.

"Eelmisel aastal lapsed läksid distantsõppele ennekõike sellepärast, et me tahtsime, et õpetajad ei haigestuks raskelt, kellel on oht raskelt haigestuda, eriti kui on eakamad õpetajad. Mina kutsuks kõiki koolitöötajaid, mitte ainult õpetajaid - läks ju koole kinni ka seetõttu et kokad nakatusid -, ka kokad-koristajad, kõik kes koolis töötavad," rääkis komisjoni liige Irja Lutsar.

Jõelähtme vallas asuv Kostivere kool pakub alates 2. septembrist võimalust nii õpilastel kui ka kooliperel ennast koolimajas vaktsineerida.

Direktor Olga Saikovskaja loodab, et võimalikult paljud on suve jooksul ennast juba vaktsineerinud või kasutavad seda võimalust septembri alguses, et vältida probleeme õppetöös.

Ta selgitas, et kevadel oli nii, et kui õpetaja oli lähikontaktne, siis kool saatis ta koju ja leidis asendaja ning õpetaja ei pidanud haiguslehte võtma. Kuidas laheneks niisugune olukord sügisel, kui vaktsineerimisvõimalus on avatud, ei osanud Saikovskaja veel öelda.

"Kui õpilane, vakstineerimata õpilane jääb haigeks, siis ta läheb eneseisolatsiooni koduõppele, see tähendab, et vanem ise otsustab, et kui laps ei ole vakstineeritud, siis vanem vastutab tema koduõppekorralduse eest," lisas direktor.

Tallinna Saksa gümnaasiumi direktori Kaarel Rundu sõnul peab igaüks panustama lahendusse.

"Kõikides oma sotsiaalmeediakanalites oleme kutsunud üles kasutama vakstineerimisvõimalust, et lapsed saaksid kooli tulla, lapsed saaksid trennides käia, et saaksime klassiekskursioonidel käia," ütles Rundu.

"Need numbrid, mis nüüd on, on ikkagi hirmutavad, see kasv. Mulle tundub, et praegu on võimalik ikkagi väga palju ära teha, et see sügis saaks tulla parem kui eelmine," lisas ta.