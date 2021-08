Juunist on Eestisse saabunud vaid 16 protsenti lubatud Jansseni doosidest

Kui mai lõpuni vastasid Jansseni koroonavaktsiini tarned kokkulepitud kogustele, siis juuni algusest on Eestisse jõudnud vaid 15,5 protsenti ettenähtud vaktsiinidest.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Gea Otsa selgitas ERR-ile, et Janssenil on tootmis- ja tarneprobleemid, mistõttu on juuni algusest saabuma pidanud 170 240 doosist Eestisse jõudnud vaid 26 400 doosi.

"Näiteks sellel nädalal pidi saabuma 8000 doosi, mis vähendati 6500 peale ja lõpuks teatati, et ei tule üldse. Eelmisel nädalal pidi saabuma 8000, ei saabunud üldse. Üle-eelmisel nädalal lubatud 16 000 asemel saabus 4800," loetles Otsa.

Tema sõnul on Eestis piisavalt Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiini, mille tarned on seni olnud stabiilsed.

"Soovitame inimestel, kellel veel seni vaktsineerimiskuur alustamata, seda kindlasti kiiresti teha, et saada esmane kaitse ning pärast teist doosi (Moderna puhul neli nädalat, Pfizeri puhul kuus nädalat) saada juba täiskaitse," lisas ta.