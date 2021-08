Liven rajab Pirita TOP-i lähistele üle 200 korteri

Liven soetas Regati puiestee 3 kinnistu avalikul kohtutäituri pakkumisel, milles osales kaheksa ettevõtet, 12 miljoni euroga.

Nüüd plaanib firma ellu viia kehtestatud detailplaneeringu järgse lahenduse, mille kohaselt rajatakse aastaid kasutuseta seisnud asfaltplatsile elukvartal. Projekti eesmärgiks on välja arendada kõigile linnaelanikele avatud elukeskkond ning osa Pirita rannapromenaadist, teatas ettevõte.

Liveni plaanide kohaselt rajatakse kinnistule kolmekorruselised elamud ning 220 kodu. Projekt järgib kehtestatud detailplaneeringut, mille kohaselt on 90 protsenti kavandatud elamumaaks ja 10 protsenti äripindadele. Kavandatud investeeringu maksumus on ligi 70 miljonit eurot.

"Reidi tee avanemisega lahenes Pirita ja kaugemate piirkondade elanike jaoks liiklusummikute probleem. Tänaseks on Reidi tee kesklinna poolsest alast kujunenud linnaelanike ja külastajate eelistatud ajaveetmispaik. Meie soov on Pirita teest kujundada ühtne tervik, mis kannaks edasi Tallinna kui merepealinna kuvandit," selgitas Liven AS-i tegevjuht Andero Laur ettevõtte plaane.

Järgmise etapina kavandab ettevõte arhitektuurikonkurssi, mis hõlmab ka ümbritsevat rannapromenaadi.

Kõnealuse ala arendus Pirital seisis aastaid muutusteta. 2013. aastal kehtestatud detailplaneeringu kohaselt pidi Regati puiestee 1/3/5 asuvad olemasolevad hooned rekonstrueeritama, rajatama rannapromenaad, veekeskus, korterelamud ja ärihooned praeguste parkimisplatside asemele, et sellest kujuneks Pirita keskus. Kinnistu senine omanik oli Pirita Promenaad OÜ.

Tänavukevadine oksjon kinnistu müügiks nurjus. Uuesti pani kohtutäitur selle elektroonilisele enampakkumisele juuli alguses ja alghind oli üheksa miljonit eurot.

"Pirital olümpiapurjespordikeskuse juures asuv kinnistu mere ääres on magus koht, kuid aastatepikkuste vaidluste, erimeelsuste ja omanike vahetuste tõttu pole ühestki plaanist asja saanud. Linnaosavalitsuse selge seisukoht on, et meri peab jääma avatuks ja kinnistut ei tohi viimse ruutmeetrini täis ehitada. Tegemist on ju puhkeala piirkonnaga," ütles juulis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.