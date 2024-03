Liven alustas Pirita TOP-i kõrval elamuehitust

"Regati 3 kinnistu on kaua kasutuseta seisnud ja uut hingamist oodanud, rannapromenaad saab selles asukohas järsu lõpu ning linnaruum ei vasta kasutajate vajadustele. Kuna Pirital on viimastel aastatel vähe korterelamuid ehitatud, saame uue arendusega ühtaegu nii kvaliteetseid kodusid pakkuda kui Pirita teest ja piirnevast rannaalast ühtse ning linnaelanikele avatud terviku kujundada," ütles AS Liveni tegevjuht Andero Laur pressiteate vahendusel.

Kinnistu väljaarendamiseks kavandatud investeeringu maksumus on pea 90 miljonit eurot. Arhitektuurne lahendus näeb ette seitset madalat maapealset osa, millest neli ehitatakse valmis esimeses etapis. Seejuures on ligi 30 protsenti esimeses etapis valmivatest korteritest tänaseks juba müüdud.

"Koduostja on muutunud valivamaks ja teadlikumaks, seega on oluline, et nagu ka teistes Liveni majades saaksid Regati kodude tulevased elanikud oma käe järgi kodu planeeringut ja sisedisaini valida. Usume, et personaalse lähenemise mõjul saab Pirita linnaosa uued püsi-, mitte lühiajalised külaliselanikud," lisas Laur.

Arenduse peatöövõtjaks valis Liven ettevõtte Mitt&Perlebach, millega neil on olnud varasemalt hea kogemus ja koostöö nii Suur-Patarei kui Jalami tänava kodude ehitamisest, selgitas Laur.

Liven omandas Regati tee 3 kinnistu 2021. aastal avalikul oksjonil 12,02 miljoni euroga. Kinnistule oli korraldatud arhitektuurikonkurss, mis hõlmas ka ümbritsevat rannapromenaadi ja arvestas kohalike elanike soovide ning vajadustega. Konkursi võitjaks kuulutati Salto arhitektuuribüroo.

"Kodude rajamise kõrval on arenduse üks eesmärkidest tuua piirkonda rohkem elu – restorane, kohvikuid, liikumist. Meie väljakutseks oli liita ala üheks tervikuks nii, et tekiks mõnus tänavastruktuur ja liikumine ka piirkonna külaliste jaoks. Ning et see liikumine samas ei segaks elanikke, vaid püsiks tasakaal. Pirita TOP-i ümbrus on selgelt Pirita tee lõpp-punkt, kuid praegu puudub rannapromenaadil loogiline lõpp, Regati pst 3 valmimine lahendab selle probleemi," ütlesid Salto arhitektuuribüroo partnerid Maarja Kask ja Ralf Lõoke pressiteates.

"Loodame, et Regati ala väljaarendamine lisab väärtust ja kvaliteeti kogu linnaosale ning toetab Tallinna kui merepealinna kuvandit. Ühe piirkonna aktiivsus ja elujõulisus tavaliselt aktiveerib ka teisi elupiirkondi ning oma multifunktsionaalse ja avatud keskkonnaga sarnaneb Regati pst 3 rohkem sellele, mida oleme harjunud nägema Taanis, Hollandis või mujal Euroopas," märkisid arhitektid.

Liven on tegutsenud kümme aastat ja ehitanud selle ajaga üle 600 elamispinna.