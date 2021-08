Eestlased kibelevad kruiisireisidele, soomlaste huvi on leige

Riikide kehtestatud reisipiirangute tõttu pidid laevafirmad oma tavapärased liinid ümber vaatama, mistõttu plaanisid ettevõtted kevadel sisustada suvehooaja erikruiisidega. Eestis on kruiisid osutunud populaarseks, soomlased on pandeemiaolukorras olnud märksa ettevaatlikumad.

Viking Line on teinud sel suvel erikruiise Ahvenamaale ja Kotkasse. Soome reisipiirangute tõttu jäid ära planeeritud kruiisid Hangosse ja Turusse. "Lisaks on eestlased saanud Helsingi kaudu reisida Visbysse," rääkis Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko.

Viking Line on reisijate arvu laevadel piiranud ja lubanud pardale umbes poole laeva mahutavusest.

"Erikruiisid on populaarsed olnud just seetõttu, et laevaga on turvaline reisida ja sihtkohad on olnud huvitavad. Reisimiseks on olnud vajalik kas vaktsineerimistõend, tõend koroona läbipõdemise kohta või negatiivse koroonatesti tõend," rääkis Borodenko.

Borodenko sõnul on tänavused reisipiirangud olnud kitsamad ja seetõttu ka kruiisireisijate arv jäänud varasemaga võrreldes väiksemaks. "Sellepärast on ka reisijaid olnud tänavu vähem," lisas ta.

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Linki sõnul on suve keskpaigas leevenenud piirangute tõttu toimunud suurem osa laevafirma erikruiise juulis.

Tallinnast ja Stockholmist on väljunud erikruiisid Visbysse, Rootsi reisijad said lisaks külastada Stockholmist ka Ystadi. "Ahvenamaale oleme juunikuust opereerinud ajutist liini laevaga Silja Serenade. Esialgu juunikuus pakkusime reise vaid Soome reisijatele Helsingist, kuid juulikuu jooksul pakkusime neid reise ka Eesti ja Läti reisijatele ning laev tegi Helsingist Mariehamni suundudes vahepeatuse Tallinnas," rääkis Link.

Juunis taasavas laevafirma kruiisiliini laevaga Silja Europa Tallinna ja Helsingi vahel. "Ka sel laeval pakkusime esialgu enne Soome reisipiirangute leevenemist juuli keskpaigas vaid Tallinnas maaleminekuta kruiise, kuid juuli keskpaigast saavad Soome reisijad taas ka neil kruiisidel Tallinnas soovi korral laevalt maha," rääkis Link.

Tallink avas pärast 16-kuist pausi kruiisireisid Stockholmi ja 1. augustist avas laevafirma ka Helsingi-Stockholmi liini.

Linki sõnul on reisijate huvi olnud peale reisipiiranguid suur ja Rootsi paranenud viiruseolukorra tõttu on reisijate arv liinil tõusutrendis.

Põhjanaabrite huvi reisimise vastu püsib esialgu aga leige. "Reisijad, kelle reisihuvi osas peame hetkel kõige rohkem tööd tegema, on soomlased, kelle reisihuvi on kindlasti mõjutanud Soome riiklik kommunikatsioon, mille sõnum on pikka aega olnud ühene ning tungivalt soovitanud riigi kodanikel reisida vaid siis, kui see on vältimatu ja hädavajalik," kirjeldas Link.

"Teeme selle nimel palju tööd, et näidata Soome reisijatele, kui tõsiselt me võtame ohutust oma laevadel, hotellides, restoranides, aga kindlasti on Soome turisti Eestisse tagasi toomine tegevus, mille nimel peab kogu Eesti turismisektor ühiselt pingutama," sõnas Link.