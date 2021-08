Tallink hakkab Stockholmi sõitjatelt tervisetõendit nõudma

Ettevõte põhjendab uut korda seoses Eestis riigisiseselt rakendatavate karmimate koroonapiirangutega, samuti kolmapäevast kehtima hakanud Rootsi riiki sisenemise reeglitega.

Praegu ei rakendata tõendite kontrolli Stockholmist Tallinna väljuval suunal, kuna Rootsi riigi nakatumisnäitaja on madalam kui 75 ning Rootsist saabujatele ei kehti Eestis tõendite esitamise kohustust. Lisaks ei rakendata tervisetõendite olemasolu nõuet Rootsi riigi residentidele, kellel on õigus riiki siseneda ka ilma tõendita.

Pardale pääsemiseks ning Rootsi sisenemiseks on praegu Euroopa Liidu või Schengeni riikidest saabujatel nõutav kas kehtiv vähemalt ühe doosi kinnitusega vaktsineerimistõend, COVID-19 läbipõdemistõend või koroonaviiruse negatiivse testi sertifikaat. Tõendi esitamise nõue ei kehti 17-aastastele ja noorematele lastele.

"Meie eesmärk uute reeglite kehtestamisega on see, et saaksime oma teenuseid võimalikult ohutult ka piirangute kontekstis edasi pakkuda ja samas aidata omalt poolt jätkuvalt kaasa riiklikule viirustõrje tegevusele," kommenteeris täiendava kontrolli sisseviimist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Sel pühapäeval, 8. augustil, toimub selle suve viimane erikruiis laevaga Silja Europa Tallinnast Visbysse, kus samuti pardale saamise eeldus on tervisetõendite olemasolu.