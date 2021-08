Kaljulaid: Eesti ja Jaapani e-riigi arhitektuur on sarnane

Jaapanis viibiv president Kersti Kaljulaid ütles, et Eesti ja Jaapani e-riigi loogika on sarnane ning Jaapani huvi Eesti ettevõtete kogemuste vastu kasvab.

Kaljulaidi ja Jaapani peaministri Yoshihide Suga kohtumise peateema olid kahe riigi koostöö edendamine digi- ja e-valitsemise valdkonnas.

"Jaapani ja Eesti e-riigi alusarhitektuur ja loogika on sarnane ning Jaapani huvi meie ettevõtete kogemuste vastu järjest kasvab. Kuna digitaliseerimine on tänase Jaapani valitsuse peamisi prioriteete viiruskriisi vastu võitlemise kõrval, on sellel koostööl suur potentsiaal," sõnas president Kaljulaid.

"Juhtumisi on nii, et Jaapani ID-kaart sobib oma arhitektuurilt kokku meie lahendustega niimoodi, et meie ettevõtjad väga aktiivselt otsivad võimalust pakkuda ja ehitada sinna peale teenuseid. Takistuseks on see, et Jaapani inimene ei ole nii usaldav oma riigi suhtes kui Eesti inimene, kui asi puudutab andmeid," rääkis Kaljulaid Jaapanis ERR-ile antud intervjuus.

President tõdes, et koroonaaeg on jätnud sidemetele Jaapaniga oma jälje. "Meie oleme kaotanud Jaapani turistidest üheksa kümnendikku. Loodetavasti nad tulevad tagasi. Jaapani turistid on Eestis ühed arvukamad, Aasiast üldse kõige arvukamad. Nemad väärtustavad UNESCO maailmapärandit ja vaba, tühja rohelust väga. Ma arvan, et siia saab ehitada seda rohujuuretasandi suhet," rääkis ta.

"Koroona ajal kaubavahetus Jaapaniga on kasvanud, aga teenuste müük on jäänud soiku. Eks sellega tuleb jälle tegeleda. Suhted on alles ja inimesed ootavad, et saaksid jälle reisida," lisas ta.

President õnnitles Sugat ka Eesti ja Jaapani sõprussuhete aastasaja täitumise puhul, mida tänavu tähistatakse.

Kaljulaid ja Suga arutasid ka olukorda ja kasvavaid pingeid Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. "Euroopa Liit ja Jaapan näevad arenguid selles regioonis sarnastena, me mõlemad oleme demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi tugevad toetajad," ütles president kohtumisel.

Kaljulaidi sõnul saab Eesti julgeoleku valdkonnas Jaapanile toeks olla. "Eesti on ÜRO julgeolekunõukogu liige ja Jaapanile teadupärast on hästi oluline see, et sanktsioone Põhja-Korea vastu ei lõpetataks," sõnas president ERR-ile.

"Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liige, me oleme liitlased tegelikult ja lõppude lõpuks demokraatlikud, vabadusi ja ühtseid väärtusi armastavad riigid. See rinne maailmas peab olema tugev ja püsima koos autokraatsete ja totalitaarsete režiimide vastu. Meil on väga palju kokkupuutepunkte. Muu hulgas toetame ka vastastikku teineteise kandidatuure erinevatesse organisatsioonidesse," lisas Kaljulaid.

Eesti riigipea tunnustas Jaapanit ka 32. suveolümpiamängude ja neile järgnevate paraolümpiamängude eduka ettevalmistamise ja senise kulgemise eest.

President Kersti Kaljulaid on töövisiidil Jaapanis, kus osaleb 32. suveolümpiamängude lõputseremoonial, kohtub kohaliku eestlaste kogukonnaga ja annab Sakus üle teenetemärgi Saku linnapeale Eesti ja Jaapani koostöö pikaaegse edendamise eest.