Kaljulaid: Laulul võib süsteemivälise kandidaadina olla keeruline toetust leida

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Raimond Kaljulaidi hinnangul on Indrek Laulu tugevus edukas rahvusvahelise äri juhtimise kogemus, kuid nõrkuseks riikliku tausta puudumine. Ta märkis, et n-ö süsteemivälise kandidaadina võib Laulul olla keeruline toetust leida.

30 ühiskonnategelasest koosnev algatusrühm pakub Eesti presidendi kandidaadiks Estonia Klaverivabriku juhti Indrek Laulu (58).

"Äridiplomaatia toetamine käib presidendi ametiga kaasas, aga see ei ole presidendi rolli keskne küsimus või tuum. Mistõttu ka põhiargument Laulu kasuks on mõnevõrra nõrgem kui neil, kel on riiklike institutsioonide taust," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaid märkis, et seni on erakondasid ja poliitikuid kõnetanud riigi või riikliku juhtimisega seotud inimeste puhul – näiteks õiguskantsler, välisministeeriumi kantsler, endine kaitseliidu ülem või diplomaadid.

"Selles on oma loogika. Kui president ei tunne riigi süsteemi ja pole otseselt seda seestpoolt näinud ja selles tegutsenud, siis jääb see president tõenäoliselt ka ülejäänud riiklike institutsioonide jaoks veidi kaugeks. Võib jääda," sõnas Kaljulaid.

Samas ei tähenda riikliku tausta puudumine, et Laulul poleks üldse mingeid võimalusi. Kaljulaid märkis, et seni väljapakutud võimalikud kandidaadid ei pruugi valimistele tulla, sest poliitiline maastik on tugevalt polariseerunud ning kellelegi neist ei suudeta garanteerida hääli ja valituks osutumist.

"[Riho] Ühtegi osas on aga juba tunda, et teda vaadatakse eelkõige konservatiivsete erakondade kandidaadina, mistõttu tema taha ei pruugita saada valimiskogu enamuse toetust," leidis Kaljulaid.

Laulul soovitas Kaljulaid alustada oma kampaaniaga, mis kujutab endast kohtumisi riigikogu liikmete ja omavalitsuste juhtidega.

"Hääletused on salajased, erakondade juhtidel on muidugi võimalik midagi kokku leppida, aga sel korral maksavad need kokkulepped tõenäoliselt vähem kui varasematel valimistel," sõnas Kaljulaid.

"Kui paljud Reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Paistab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomisjonis. Kuivõrd erakondadel on täna mõju oma liikmetele omavalitsuste tasandil, on üldse eraldi küsimus," kirjutas Kaljulaid.

"Kes oma kampaaniaga varem alustab ja seda paremini teeb, võib lõpuks olla võidumees või -naine," rõhutas Kaljulaid.