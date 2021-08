Macron kritiseeris Liibanoni poliitikuid

Prantsusmaa president Emmanuel Macron juhib lääneriikide jõupingutusi Liibanoni reformimiseks. Kolmapäeval korraldas Macron Liibanoni teemal ka virtuaalse konverentsi.

Macroni sõnul annab Prantsusmaa humanitaarabi raames Liibanonile 100 miljonit eurot. Macron kritiseeris samas Liibanoni poliitikuid.

"Liibanoni juhid panustavad venitamise strateegiale. Ma arvan, et see on ajalooline ja moraalne ebaõnnestumine," ütles Macron.

USA president Joe Biden lubas Liibanonile humanitaarabi raames samuti 100 miljonit dollarit.

Beiruti sadamaplahvatuses suri enam kui 200 inimest. Plahvatus hävitas ka suure osa Liibanoni pealinnast. Beiruti plahvatus oli üks suurimaid tuumaväliseid plahvatusi, mis kunagi registreeritud. Plahvatust oli kuulda isegi 160 kilomeetri kauguselt, teatas The Times.

Kolmapäeval tulid kokku ohvrite sugulased. Sugulased protestisid võimude vastu.

Suure tõenäosusega Liibanoni ametnikud teadsid, et sadamas ladustati enam kui 500 tonni ulatuses plahvatusohtlikke aineid, teatas nädala alguses inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch.

Liibanonis puudub juba aasta aega toimiv valitsus. Ühtegi kõrgemat ametnikku pole plahvatuse pärast vastutusele võetud ja see vihastab liibanonlasi. Riik kannatab samuti finantskriisi käes.

Paljud liibanonlased on riigist põgenenud. Viimase aastaga langes kohalik rahaühik Liibanoni nael umbes 90 protsenti.