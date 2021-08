Mehhiko valitsus kaebas mitu USA suurt relvatootjat kohtusse

Mehhiko valitsus kaebas kolmapäeval kohtusse mitu suurt USA relvatootjat. Mehhiko väidab hagis, et relvafirmad soodustavad illegaalset relvakaubandust.

Mehhiko ametnike sõnul nõutakse hagis 10 miljardi dollari suurust hüvitist. Kohtusse kaevati mitu kuulsat relvafirmat, nagu Smith & Wesson, Barrett Firearms ja Colt, teatas BBC.

"Mehhiko valitsus astus sammu, et lõpetada tohutu kahju põhjustamine, kus hõlbustatakse ebaseaduslikku kaubitsemist narkokartellidele ja teistele Mehhiko kurjategijatele," teatab hagi.

Mehhiko valitsuse teatel kasutavad firmad relvade reklaamimiseks turundusstrateegiaid, mis pole piisavalt turvalised.

Relvafirmad toodavad relvi spetsiaalselt Mehhiko turule.

Relvafirma Colt toodab püstolit, millele on graveeritud Mehhiko revolutsionääri Emiliano Zapata nägu ja nimi, teatas The Guardian.

"Mehhiko välisministri Marcelo Ebrardi sõnul pole kohtuasi suunatud USA valitsuse vastu. Usume, et president Joe Bideni administratsioon on valmis tegema koostööd Mehhikoga, et piirata relvakaubandust," ütles Ebrard.