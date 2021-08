Relvamüügi järsk kasv põhjustas USA-s laskemoona defitsiidi

"Eelmisel aastal ostis esimest korda relva enam kui kaheksa miljonit ameeriklast," teatas Rahvusliku laskespordi sihtasutus (NSSF).

NSSF-i pressiesindaja Mark Oliva sõnul suurendasid relvade müüki eelkõige koroonapiirangud ja politsei aeglasem reageerimine.

"Kui kaheksa miljonit uut relvaostjat tahavad osta ühe kasti 50 padruniga, siis on see 420 miljonit padrunit," ütles Oliva.

Nõudluse kasv tõi kaasa kroonilise padrunite puuduse. Laskemoona tootjad väidavad, et nad ei suuda nõudlust rahuldada. Selle tulemusena tõuseb ka laskemoona hind.

Laskemoona puudus kimbutab juba politseid.

"Oleme teinud jõupingutusi, et säilitada olemasolevat laskemoona," ütles Las Vegase politseiosakonna pressiesindaja Larry Hadfield.

USA sõjaväel siiski laskemoona puudust pole. Sõjavägi toodab moona iseseisvalt kuues tehases, teatas The Times.

USA linnades kasvab kuritegevus.

78 protsenti ameeriklastest leiab, et kuritegevus on riigis suur probleem. 73 protsenti leiab, et kuritegevus jätkab kasvamist, vahendas The Washington Examiner.

Inimeste osakaal, kes leiavad, et kuritegevuse kasv on ülimalt tõsine, oli viimase 20 aasta kõrgeimal tasemel, selgus juunis tehtud Washington Posti uuringus.

Iseseisvuspäeva nädalavahetusel sai tulevahetustes surma ligi 200 ameeriklast. Eelmisel nädalavahetusel toimusid suurlinnades mitmed tulistamised. Nädal tagasi sai tulevahetuses surma kuueaastane tüdruk.

USA võimud proovivad ohjeldada relvavägivalla kasvamist. President Joe Biden tahab kehtestada relvamüügile karmimad eeskirjad. Mitu Bideni partei poliitikut tahavad siiski politsei rahastamist jätkuvalt vähendada.