Euroopas korraldati politseioperatsioon 'Ndrangheta maffia vastu

Politseireididega üritati tõkestada kahe maffiaperekonna Agresta ja Giorgi uimastikaubandust, seda eriti Itaalias Calabrias ja Sardiinias ning Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal.

Europoli ja Eurojusti teatel osales uurimistöös üle 800 politsei- ja maksuametniku.

Europol ja Eurojust teatasid ka sadade tuhandete eurode, samuti relvade, kokaiini, juveelide ja kahe luksusauto konfiskeerimisest. Vahistati 31 inimest.

Itaalia prokuratuuri avalduse kohaselt said korrakaitsjad läbiotsimistel kätte miljoneid eurosid.

"Torino prokuratuuri juhitud erioperatsioon näitab, kui sügavalt on 'Ndrangheta seaduslikku äritegevusse sisse imbunud. Kahtlustuste järgi pesti kokaainimüügilt saadud tulusid restoraniäris, automüügis, toiduimpordis ja -ekspordis," ütles Itaalia juhtiv maffiaprokurör Federico Cafiero De Raho.

Saksamaa Konstanzi peaprokurör Johannes-Georg Roth ütles pressikonverentsil, et uurimine tõi välja "süstemaatilised maksupettused" itaallastele kuuluvates pitsakohtades ja restoranides üle Saksamaa.

Calabria maffiasündikaat 'Ndrangheta rajati 1897. aastal ning see on levinud üle maailma. Organisatsioonil on hinnanguliselt kümme tuhat liiget.

'Ndranghetaga on raske võidelda, sest see on keskuseta võrgustik. Erinevalt Sitsiilia Cosa Nostrast puudub sel jäik hierarhia ning sellesse kuuluvatel perekondadel on otsuste langetamisel üsna suur autonoomia.

Seetõttu suudab 'Ndrangheta isegi suure osa juhtkonna vahistamisel edukalt edasi toimida.