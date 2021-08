Narvas algas muusika- ja linnafestival Station Narva

Reedel algas Narvas iga-aastane muusika- ja linnafestival Station Narva, mis on esimene suurüritus, kuhu pääseb vaktsineerimispassi või kiirtestiga.

Reede õhtul viibis festivalialal umbes 400 inimest, tehtud oli 200 kiirtesti, mis kõik andsid negatiivse tulemuse.

Festivali korraldaja Ingrid Kohtla ütles ERR-ile, et meetmed on julgustanud inimesi kohale tulema ning piletimüük on hoogustunud.

"Ma ei ole täheldanud kindlasti piletimüügi ja huvi langustrendi, tundub, et isegi vastupidi," sõnas ta.

Festival toimub Narvas neljandat korda.