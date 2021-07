Station Narva festivalile pääseb vaktsineerimispassi või kiirtestiga

Festivalile on võimalik pääseda kolmel erineval viisil. Külastaja peab ette näitama kehtiva tervisetõendi, mis tõendab vaktsineerimiskuuri lõpetamist, viiruse läbipõdemist või negatiivset testi.

Teiseks võimaluseks on kuni 72 tundi varem tehtud PCR-test ja kolmas variant on kohapeal tehtud kiirtest.

Festivali asutaja ja strateegiajuht Helen Sildna ütles, et augusti algusest algavad suurürituste mahupiirangud ei mõjuta festivali toimumist, sest kiirtestimise lahenduse kasuks otsustati enne valitsuse lõplikku otsust, kuna oli näha, et piirangud tulevad.

"See ongi kiirtestimise ja vaktsineerimispassi lahenduse mõte, et kui korraldaja võtab selleks lisakulu, siis ei peaks rakendama täiendavaid mahupiiranguid. Vastasel juhul kaotab see lahendus mõtte," ütles Sildna.

Sildna ütles, et kiirtestimine on publiku jaoks tasuta, sest kiirtestide võimalus tekkis viimasel hetkel. Ta tõdes, et pikemas perspektiivis pole nende tasuta tegemine jätkusuutlik, seega peavad kultuurisõbrad arvestama tõenäosusega, et kiirtestide puhul võivad tulevikus tekkida lisakulud.

Kiirtesti hind võib ulatuda kümnetesse eurodesse.

Sildna lisas, et tervisepassi ja kiirtesti lahenduse kasutamise esmane kogemus on neil olemas juunikuust ning seda kogemust rakendatakse festivali turvalisuse korraldamisel.

Juunis toimus Tallinnas Von Krahli teatris Eesti muusikaturu fookuspäev, mille osalejad olid kultuuri- ja muusikaürituste korraldajad. Sildna ütles, et fookuspäeval katsetati tervisepassi ja kiirtesti kasutamist ning tulemused olid huvitavad.

"Üks kolmandik inimestest tuli kiirtesti tegema eelneval päeval, üks kolmandik saabus sündmusele kehtiva tervisetõendiga ja üks kolmandik soovis testi teha kohapeal," ütles Sildna.

Sildna lisas, et selle kogemuse pealt loodavad korraldajad, et festivalile tuleb 50 protsenti inimestest kohale kehtiva tervisetõendiga, ülejäänud peavad tegema kiirtesti.

Sildna ütles, et vaktsineerimispasside korraldusega probleeme ei tekkinud. Ta lisas, et Tallinn Music Week oli üks mitmetest korraldajatest, kes tegid maikuus ettepaneku kasutada kiirtesti ja vaktsineerimispassi lahendust üritustel. Tema sõnul on see parem lahendus, kui taas hakata kultuuri sulgema või naasta väga väikeste mahupiirangute juurde.

"Ma usun, et hoolimata lisakulust ja korralduslikust väljakutsest on see lihtsalt üks lahendus, kuidas saame kultuuri avatuna hoida. Pikemas perspektiivis on kõige olulisem see, et vaktsineeritute hulk ühiskonnas tõuseks," ütles Sildna.

Korraldajad pakuvad külastajatele ka võimalust kohapeal vaktsineerida, nimelt tuleb koostöös Narva haiglaga festivalile vaktsineerimisbuss.

Sildna ütles, et korraldajate jaoks on oluline, et Ida-Virumaal suureneks teadlikkus vaktsineerimisest.

Lisaks ütles Sildna, et festivalil on olemas desinfitseerimispunktid ja siseruumide sissepääsudes on saadaval ka maskid. Maskikandmine kohustuslik pole, kuid kätepesu ja desinfitseerimist soovitab ta kõigile.

Festival toimub 5.–7. augustil Narvas.