Iraak lõpetas reisilennud Minskisse

Iraak peatab tähtajatult kõik reisilennud Valgevene pealinna Minskisse, sinna võivad lennata vaid tühjad lennukid, et tuua tagasi Iraagi kodanikke, teatas Iraagi tsiviillennundusamet.

"Vastavalt valitsuse juhtnööridele teatab Iraagi tsiviillennundusamet kõigi Iraqi Aiwaysi, või teiste lennuettevõtete lendude peatamisest Iraagist Minskisse kuni edasiste korraldusteni," teatas amet reedel tehtud Facebooki postituses.

"Ainsad lennud Valgevenesse on need, millega tuuakse Iraagi kodanikke tagasi. Need lennukid lahkuvad Iraagist ilma reisijateta."

Riigile kuuluv lennuettevõte Iraqi Airways teatas selle nädala algul, et peatab lennud Minskisse nädalaks, kuid ettevõtte Fly Baghdadi lennukid jätkasid lende Valgevene pealinna. Nädala teises pooles peatati ka selle eralennufirma lennud.

Sel aastal on Leedus Valgevene piiri lähedal kinni peetud üle 4000 piiriületaja, peamiselt Iraagi kodanikud, kes saabusid Valgevenesse otselendudega Iraagist.

Leedu on kehtestanud rändesurve tõttu riigis eriolukorra. Ametiisikute hinnangul on rändevool Valgevene režiimi organiseeritud.

Rändevoog on oluliselt vähenenud pärast seda, kui Leedu piirivalvurid alustasid selle nädala algul migrantide tagasisaatmist.

Seevastu Leedu naaberriigid Poola ja Läti andsid teada suurenenud piiriületajate arvust.