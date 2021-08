Mihkelson: temperatuur Leedu-Valgevene piiril on kõrge

Leedus viibiv riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tõdes, et pinged Leedu-Valgevene piiril on kõrgel, kuid Leedu viimaste päevade tegevus on panemas olukorra eskaleerumisele piiri.

Mihkelson kirjeldas ETV saates "Ringvaade suvel", kuidas sai esmaspäeval ühes Leedu piirivalvekordonis näha peaaegu otseülekandes, kuidas toimub migrantide saatmine Valgevenest Leedu piiri suunas. Ühelt tema tehtud fotolt on ka näha Leedu piiritara ääres Valgevene poole peal gruppi migrante ning nende lähistel ka Valgevene piirivalvureid.

"See on selge kinnitus sellest, kuidas Valgevene tegelikult ametlikult toetab illegaalse migratsiooni teket ja kulgu. Eks see olukord ikkagi on Leedu-Valgevene piiril päris murettekitav. Temperatuur on päris kõrge," rääkis Mihkelson.

Ta märkis, et Leedu on viimastel päevadel saatnud sadu illegaalseid piiriületajaid Valgevenesse tagasi, mis samas on tekitanud surve Lätis ja Poolas.

"Mul on kindel tunne, et see tegevus, mida Leedu praegu teeb koos Eesti ja teiste riikide abiga on vähemalt panemas piiri hetkel võib-olla tõsisemale situatsioonile. Aga loomulikult, temperatuur, nagu Leedu piirivalvurid ise ütlevad, on päris kõrge. Ja kui keegi näiteks tahaks Valgevene poolt mingit provokatsiooni, siis see pinnas on muidugi olemas. See sunnib ka Leedut ja tema liitlasi väga tähelepanelikult käituma," rääkis Mihkelson saates.