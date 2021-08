Poola saabus nädalavahetusel Valgevenest rekordarv migrante

Poola piirivalve andis esmaspäeval teada, et on alates reedest võtnud kinni 349 ebaseaduslikku migranti, kes saabusid üle piiri Valgevenega, vahendas Reuters.

Piirivalve lisas, et migrandid on tõenäoliselt pärit Iraagist ja Afganistanist.

Piirivalve pressiesindaja Anna Michalska ütles, et nädalavahetusel kinni peetud migrantide arv on rekordiline.

Suurima grupi immigrante - kokku 85 inimest - võtsid Kuznica piirivalvurid kinni laupäeval.

Poola-Valgevene piiril töötav piirivalve Podlasie üksus on sel aastal võtnud kinni 871 ebaseaduslikku migranti. 2020. aastal kokku pidas piirivalve kinni 122 Valgevenest saabunud ebaseaduslikku migranti.

Viimastel nädalatel on Leedu ja Poola sattunud Valgevenest saabuva migratsiooni surve alla. Olukord on nii tõsine, et riigid on palunud abi teistelt maadelt ja ka Euroopa Liidult.

Paljud riigid süüdistavad Valgevene liidrit Aleksandr Lukašenkot selles, et ta kasutab migrante Euroopa Liidu survestamiseks, et viimane leevendaks sanktsioone. Leedu toetab Valgevene opositsiooni ning seal elab aasta tagasi presidendiks kandideerinud Svjatlana Tsihhanovskaja. Poola aga andis varjupaiga Valgevene sportlasele Kristsina Tsimanovskajale, kes keeldus olümpiamängudelt Tokyos koduriiki naasmast.

Lukašenko ütles, et Valgevene vastab tema vastu astutud sammudele ning et lääneriigid ei peaks kasutama Valgevene vastu sanktsioone.

"(Sanktsioonidel) võib olla vastupidine mõju, mida näitab ka tänaste sündmuste reaalsus Valgevene-Poola, Valgevene-Ukraina, Valgevene-Leedu ja Valgevene-Läti piiridel," rääkis Lukašenko esmaspäeval pressikonverentsil.

Esmaspäeval möödus aasta Valgevene presidendivalimistest, mis oponentide väitel andis pettusega Lukašenkole võidu. Kümned tuhanded inimesed protestisid pärast seda Lukašenko vastu. Lukašenko sõnul võitis ta valimised õiglaselt ning vastas protestidele opositsiooni mahasurumisega. Paljud opositsiooni liikmed on arreteeritud või lahkunud välismaale.