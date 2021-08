Feliks Undusk kandideerib Tallinnas Isamaa nimekirjas

Unduski sõnul pidurdab võimu koondumine pikaks ajaks ühe erakonna kätte Tallinna arengut.

"Keskerakonna aastatepikkuse võimul olemise tõttu on linna juhtimine muutunud läbipaistmatuks. Linna ametiasutused on politiseeritud ning juhtimises valitseb ideede puudus. Tallinna väsinud ja tuhmunud linnavõim vajab uuendamist," teatas Undusk pressiteate vahendusel.

Undusk ise kuulus Keskerakonda aastatel 1999-2008. Enne seda oli ta Reformierakonnas. Kui ta erakonda vahetas, siis tunnistas ta, et valikut mõjutas suuresti Keskerakonna liider Edgar Savisaar, kes on Unduski hinnangul karismaatiline ja jõuline poliitik, kellele on omased selged suhted ja otseütlemine.

Feliks Undusk on olnud Eesti Kongressi saadik ja riigikogu VIII koosseisu liige. Ta on kuulunud Tallinna linnavolikogu kolme koosseisu (1989-1999). Eesti Raadios ja ETV-s töötanud Undusk oli 2010-2021 TV3 "Seitsmeste uudiste" reporter.