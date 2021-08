Ööpäevaga tuli juurde 290 koroonapositiivset

Uutest nakatunutest 217 inimest ehk 74,8 protsenti olid vaktsineerimata. 13 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 60 ehk 20,7 protsendi vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 128 inimesel. 87 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 36, Pärnumaale 28, Jõgeva-, Viljandi-, Võru- ja Ida-Virumaale 12 uut positiivset testitulemust. Raplamaale lisandus üheksa, Valgamaale kaheksa, Lääne-Virumaale seitse, Järvamaale viis, Põlva- ja Saaremaale neli, Läänemaale kaks uut nakatunut. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi nakatunut. 11 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 210,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 5,1 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati kümme uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 63 patsienti. Neist kuus vajab intensiivravi ja neist omakorda kaks inimest on juhitaval hingamisel.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 37 inimest ehk 58,7 protsenti. Haiglaravil viibivatest patsientidest neli inimest ehk 6,3 protsenti on lõpetatud vaktsineerimisega.

Ööpäeva jooksul manustati 5530 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 671 113 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 582 886 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 59,8 protsenti.