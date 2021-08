Soomes leidis kinnitust 1322 uut koroonanakkuse juhtu

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 8980 nakkusjuhtu, mida on 4326 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

THL andis Twitteri kaudu teada, et nakatunute hulk on tavapärasest suurem, kuna see sisaldab osati ka reedest pühapäeva hommikuni tuvastatud juhtumeid.

Laupäeval mainis THL, et ööpäeva kohta esitatud nakatumisnäitajates võib esineda lünki ja need parandatakse esmaspäevaks. See parandus on nüüd tehtud.

Lätis tuvastati ööpäevaga 74 uut koroonanakkuse juhtu

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 74 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Lätis on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 49,7.

Laupäeval tehti kokku 8501 koroonatesti, millest 0,9 protsenti andis positiivse tulemuse.

Lätis on kogu pandeemia vältel tuvastatud koroonanakkus 139 421 inimesel, surnud on 2559 koroonahaiget.

Haiglaravile toimetati laupäeval 15 patsienti ning haiglaravi saab nüüd kokku 60 koroonapatsienti.