Politico: vaktsiinivastased inimesed tekitavad Poolas poliitilist segadust

Veebilehe Politico teatel tekitavad koroonaviiruse epideemia vaktsiinivastased inimesed Poolas poliitilist segadust. Riigis on täielikult vaktsineeritud ainult 47,3 protsenti elanikkonnast.

Poolas on koroonaviiruse epideemiast tingitud surmade arv üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Vaktsineerimistempo on samas aeglane.

Jezowe elanik Karoline ütles, et kardab vaktsineerimist. "Saan kogu informatsiooni internetist ja telekast. Miski pole mind veel veennud, et vaktsiin on ohutu," ütles Karoline.

"Tavaliselt laseb päevas süsti teha ainult üks või kaks inimest," ütles Jezowe linna meditsiinitöötaja. Töötaja palus jääda anonüümseks.

Jezowes elab viis tuhat inimest. Linnas on väga populaarne Õiguse ja Õigluse partei (PiS). 2020. aasta presidendivalimistel sai PiS-i toetatud kandidaat Andrzej Duda linnas 91,4 protsenti häältest. Duda võitis riigis ka valimised.

Duda toetus oli kõige suurem piirkondades, kus koroonaviiruse vaktsineerimise määr on madal, teatas Politico.

PiS-i juhitud valitsus siiski julgustab inimesi vaktsineerima. Peaminister Mateusz Morawiecki ja tervishoiuminister Adam Niedzielski kutsuvad poolakaid üles, et nad laseksid end vaktsineerida. Valitsus korraldas vaktsineerimise edendamiseks ka üleriigilise loterii.

Siiski õõnestavad valitsuse tegevust teised poliitikud. Eelmisel aastal ütles Duda, et ei lase end vaktsineerida gripi vastu. Duda on riigis kõige populaarsem poliitik.

"Ma toetan vaktsineerimise kampaaniat, et selgitada inimestele selle olulisust. Kuid ma olen väga skeptiline igasuguste nõuete kehtestamise suhtes. Olen ise vaktsineeritud, sest ma leian, et mu amet kohustab seda," ütles juulis Duda.

Vasakpartei pressiesindaja Beata Maciejewska süüdistas PiS-i vaktsiinivastaste valijatega "flirtimises".

"See vastab nende valijate ootustele, kes ei taha end vaktsineerida," ütles Maciejewska.

Sarnaselt PiS-ga saadab vastuolulisi sõnumeid ka mõjukas kirik. Kirik on populaarne piirkondades, kus vaktsineerimise määr on madal.

"Vaktsiinid on hea viis viiruse peatamiseks, kuid süsti saamine pole kellegi moraalne kohus," teatas Poola katoliku kiriku piiskoppide konverents.

Peapiiskop Stanislaw Gadecki kritiseeris ka valitsuse kehtestatud koroonapiiranguid. "Valitsus piiras inimeste kirikus käimise võimalust, midagi sarnast pole kiriku kahe tuhande aastase ajaloo jooksul juhtunud," ütles Gadecki.

Tervishoiuminister Adam Niedzielski kinnitas, et valitsus kaalub karmimate piirangute kehtestamist piirkondades, kus vaktsineerimise määr on madal.

PiS-i liider Jarosław Kaczynski hoiatas hiljuti, et vaktsineerimata jätmine ohustab teisi inimesi.

"Vaktsineerimisest keeldumine ei ole isikuvabaduse küsimus. Riigil on kohustus see katk peatada. Sellises olukorras ei saa poliitikud mõelda konkreetse valijarühma solvamise peale," ütles Kaczynski.