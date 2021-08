Postimehe taasloodava uuriva toimetuse juhiks saab Erkki Koort

"Postimeest ootavad ees mitmesugused ümberkorraldused," sõnas ERR-ile Postimehe praegune peatoimetaja Marti Aavik. Olulisema muudatusena tõi ta välja sügise algul taas tööd alustava uuriva toimetuse loomise.

Toimetust hakkab juhtima Erkki Koort, kes koondab Aaviku sõnul enda ümber meeskonna praegustest ajakirjanikest ja ka uutest soovijatest.

Ülejäänud ümberkorralduste osas jäi Aavik aga napisõnaliseks ja ei pidanud neid huvitavaks.

Erkki Koort, kes töötab praegu Postimehe arvamustoimetuses, sõnas, et tema huvi on teha head ajakirjandust. "Mõistlik, et igal suurel väljaandel on uuriv toimetus," ütles ta.

Toimetuse koosseisus näeb Koort nii praegusi Postimehe tugevaid ajakirjanikke kui ka inimesi teistest väljaannetest. Läbirääkimised nendega Koorti sõnul juba käivad.

Koort kinnitas, et ta ei plaani toimetuse juhiks jääda elu lõpuni. Tema esimene eesmärk on toimetus tööle panna ja seejärel ka toimetuse töö kindlustada. "Praegu on ka viie aasta plaani keeruline teha," kommenteeris ta oma edasisi plaane.

2020. aasta algul kaotas Postimehe toonane peatoimetaja Mart Raudsaar ajalehe uuriva toimetuse, kutsus selle oktoobris uuesti ellu, misjärel selle taas kaotas.