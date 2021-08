Viljandi elanikud on linnapuude raiumise vastu

Lastepargiga piirneval Uuel tänaval on plaanis laiendada sõiduteed ning pärnadest, tammedest ja vahtratest koosneva 49 puuga allee asemele tuleb kergliiklustee. Tartu tänava remondi käigus võetakse aga maha kümnest pärnast koosnev allee, kuna need jäävad ette parkla laiendusele.

Linnakodanikud on aga puude mahavõtmise vastu. "Esialgses eskiisis, mida linnarahvale tutvustati, ei olnud peal, et puud maha võetakse ja kui põhiprojekt tuli, siis antud hetkel on seadusandlus selline, et nad ei pea seda enam linnarahvale tutvustama. Otsest, silma järgi, põhjust neid maha võtta ei ole, lisaks ei ole ka arboristi ekspertiisarvamust, millises seisus need puud on. Puude kui selliste üle ei ole üldse selle projekti käigus arutletudki," selgitas meeleavalduse peakorraldaja Terje Põvvat.

Viljandi abilinnapea linnapea ülesannetes Kalvi Märtin ütles, et tööde plaanist on avalikkust teavitatud ettenähtud korras ja puude mahavõtmisest linn ei loobu.

"Päris kindlasti selles, et me linnaelanike arvamust pole arvestanud, meid kuidagi süüdistada ei saa. Küsimus on ju tegelikult selles, et Uus tänav on linna sissesõidu peamine tänav Tartu poolt, seal liiguvad autod, bussid, jalakäijad, jalgratturid. Kõik 49 puud, mis maha tuleb võtta, see on põhjalikult läbi kaalutud teema ja valik on selline, et me tõepoolest neid puid alles pole võimalik jätta. Ja see ei ole ainult jalgrattatee, mille pärast tuleb maha võtta need puud," rääkis Märtin.

"Eskiisarutelud on meil toimunud, me oleme linnakodanikega kokku saanud, me oleme nende arvamusi arvesse võtnud. Juba eskiisi oli enamik nendest puudest, mis maha võetakse, märgitud. Täna on meil töövõtja hankega leitud, töö käib ja seda tööd me seisma ei jäta. Need puud võetakse kindlasti maha ja see projekt viiakse lõpuni. Me ei oodanud, et inimesed takistavad meil töövõtjate tööd ja tegemisi. Täna see paraku nii juhtus ja eks me oma edaspidises tegevuses arvestame sellega, et me peame tagama ootuse nii nendele inimestele, kes soovivad meelt avaldada kui ka töö tegijatele," lisas ta.