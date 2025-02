Hobune aitab arboristidel Tartu linnaparkides tööd teha

Aeg-ajalt on vaja ka linnaparkides suuremaid puid raiuda, kuna need võivad vananedes inimestele ohtlikuks muutuda. Tartus võtsid arboristid endale selliste tööde tegemiseks appi hobuse.

Hobune viib hommikul kohale töömehe ja aitab hiljem pargist nii palke, puupakke kui ka oksi välja vedada. Ning kui on hea päev, siis viib hobune õhtul töömehe ka koju.

"Ütleme nii, et ta on mind kolmel korral jalameheks jätnud, nii-öelda üksi koju läinud ilma minuta. See ei ole lõbus. Tegelikult see käib tal kiirelt. Ja kui see on möödas, siis tema teeb sellise näo, et mina pole midagi teinud, kõik on hästi," rääkis hobusekasvataja Tõnu Mägi.

Tööhobune on Eesti raskeveo tõugu ning kuigi hobusega töö tegemine võib natuke kauem aega võtta, siis hobuse kasuks räägib tema kergus. Pargitöödeks kasutatava masina mass võib küündida 16 tonnini, mis jätaks pargi pinnasele jäljed.

"Pigem on mõte selles, et näidata ka linnarahvale, et niimoodi on võimalik ja mõnes kohas on hobuse kabi tunduvalt väiksema jalajäljega kui mõni rasketehnika. Ka Tartu linnas on ikkagi selliseid kohti, kus ei saa asfaldi pealt tõsta seda suurt palki ära, mida on võimalik hobusega lähemale nihutada ja siis teha juba äravedu," selgitas arborist Tauno Timak.

Tartus töötav hobune on veel noor – tööhobuse iga on kuus aastat, tema on aga alles neljane.

Tõnu Mägi õpetab ja harjutab erinevate tööde tegemist hobusega pidevalt ning ka selline pargitöö on osa õppimisest.

"See oleks tore, kui see oleks nagu isadelt poegadele antud amet. Antud juhul mitte. Õpitud on seda pigem Youtube'i abil, vaadatud videoid, mida vanemad spetsialistid mujal maailmas on teinud, milliseid tööriistu kasutanud ja siis ma proovin seda järgi teha," rääkis Mägi.