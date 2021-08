Merkel sõidab tuleval nädalal Moskvasse

Visiidi päevakord ja põhjused avalikustatakse järgmisel nädalal, ütles pressiesindaja Steffen Seibert.

Merkeli visiit Moskvasse 20. augustil leiab aset vaid mõned nädalad enne tema ametist lahkumist pärast 26. septembril toimuvaid üldvalimisi.

Viimati külastas kantsler Venemaa pealinna mullu jaanuaris.

Merkel tegi juunis ettepaneku, et Euroopa Liit peaks pidama president Vladimir Putiniga otsekõnelusi. Üleskutsele olid vastu mitu EL-i liikmesriiki, peamiselt Ida-Euroopast, kelle hinnangul ei tohiks otsekõnelusi lubada enne, kui Kreml nõustub kurssi muutma.

EL-i juhtide ja Putini viimane tippkohtumine leidis aset 2014. aastal, enne Krimmi annekteerimist ja sõja puhkemist Ida-Ukrainas, kus on seni hukkunud 13 000 inimest.

Berliin on Kiievi oluline liitlane, kuid on sattunud kriitika alla seoses kümne miljardi eurose Nord Stream 2 gaasitoruga, mis peaks kahekordistama Vene gaasitarned Saksamaale.

Berliin väidab, et sel on vaja täiendavaid gaasitarneid kivisöest ja tuumaenergiast loobumise tõttu. Projektile olid ägedalt vastu Ühendriigid ja mitu Euroopa riiki, mille hinnangul suurendab see sõltuvust Venemaast ja viimase geopoliitilist mõjuvõimu.

Gaasitoru ähvardab jätta Ukraina ilma ka hädavajalikust transiiditulust.