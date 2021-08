Eksperdid ei näe kolmanda vaktsiinidoosi tegemiseks veel vajadust

Kuigi huvi kolmanda Covid-19 vaktsiinidoosi vastu on Eesti elanikel olemas, ei näe mitmed asjaosalised nende tegemiseks veel vajadust. Samas ei saa välistada, et teatud sihtrühmad, näiteks immuun-puudulikkusega inimesed, saavad selle aasta jooksul kolmanda vaktsiinidoosi tegemise võimaluse.

Osade vaktsineeritud inimeste ja eesliinitöötajate haigestumine koroonasse on Eesti Perearstide Liidu juhi Le Vallikivi sõnul muutnud inimesi ärevaks ja tekitanud küsimusi kolmanda vaktsiinidoosi kohta.

"On olnud huvi kolmandate dooside vastu nii nendel riskirühma patsientidel kui ka täiesti tavalistel inimestel, kes on juba oma kaks doosi kätte saanud või kes on ka läbi põdenud ja ühe doosi saanud, et mis nüüd siis edasi saab," ütles Vallikivi.

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsa sõnul ei ole praegu veel kolmandad doosid kogu elanikkonnale vajalikud.

"Hetkel kolmanda doosi tegemine kõigile oleks umbes nagu Tartu-Tallinna maantee ehitamine kuuerajaliseks kuni Mäoni, samal ajal kui mingi kasu temast ju oleks, aga olulisem oleks ehitada neljarajaline Tartusse välja," tõi Merits näite.

Samas ei ole veel Meritsa sõnul teadaolevat teaduslikku või meditsiinilist põhjust, mis võiks takistada vaktsiini soovijatel selle saamist. Näiteks puudutab see nii immuunpuudulikke inimesi kui ka neid, kes on vaktsiini saanud rohkem kui kuus kuud tagasi.

"Kui ei ole kõrgema taseme keeldu, siis ma ei näe põhjust, miks seda ei või teha," lausus Merits.

Meritsa sõnul ei saa öelda, et kolmanda doosiga on seotud täiendavad riskid. "Kolmanda doosiga on seotud kindlasti tugevam immuunvastus," märkis Merits.

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul ei ole aga Euroopa Liidus ükski vaktsiin veel kolmandaks doosiks registreeritud. Samuti ei ole veel teada, kellele, millise vaktsiiniga ja millal oleks vaja kolmas Covid-19 vaktsiin anda. Millal Euroopa Ravimiamet kolmandate dooside tegemiseks loa võiks anda, on veel teadmata.

"Kõigepealt peab ravimitootja või vaktsiinitootja antud juhul taotluse esitama. Nii palju kui mina tean on nad plaaninud seda teha augustikuus. Siis saab hakata arvutama, kui palju see võib aega võtta," sõnas Lutsar.

Euroopa Ravimiameti otsuseid ootab tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnul ka ministeerium. Kiik lisas, et järgnevaks kaheks aastaks on Eestisse tulemas 2.6 miljonit Pfizer/Biontechi ja mõnisada tuhat Moderna vaktsiini täiendavate vaktsiinidooside tagamiseks.

"Sel aastal kindlasti kogu elanikkonda revaktsineerima ei hakata. Küsimus on selles, kas on vajadus teha mingeid vaktsiinisüste teatud sihtrühmades varem," lisas Kiik.