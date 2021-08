AK: eakad jäävad koroonatõendi saamisel hätta

Paljud eakad on jäänud vaktsineerimistõendi saamisel hätta, sest digiloos tõendi saamiseks vajalikud ID-kaardi PIN-koodid on aegunud ning perearstid tõendeid väljastada ei soovi.

Kodukülas rahulikult pensionipõlve pidavad eakad pole vaktsineerimistõendi saamisega kiirustanud, sest esialgu seda vaja pole läinud. Kui just ei juhtu midagi erakorralist, nagu Karski-Nuias elaval proual, kel oli kiiresti tõendit vaja, et minna haiglasse abikaasat vaatama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sugulast aidanud naine kirjeldas, et eakam inimene ruttas raamatukokku printima, ent see ei õnnestunud, sest ID-kaardi PIN-koodid olid aegunud. Seejärel palus ta perearsti, et too kirjutaks välja kollase vaktsineerimispassi. Vastus oli kindel ei, kuigi perearst ise oli teda vaktsineerinud. Karksi-Nuia tohtri Sirje Kiriku sõnul perearstid vaktsineerimistõendeid ei väljasta, sest tõendeid on väga lihtne võltsida.

Reporter Hanneli Rudi küsis Perearstide seltsi juhatuse liige Reet Laidojalt, et kui inimene on juba perearsti juures kaks süsti saanud juunikuus ja nüüd on tal augustis vaja seda tõendit, siis kas perearstil on kohustus anda seda tagantjärgi välja.



"Kui ta on ise vaktsineerinud ja see patsient seda soovib, siis sinna kollasesse passi võib kanda küll, aga üldiselt me tõendite korralduslike küsimustega ei tegele, välja printimistega," vastas Laidoja.

Laidoja hinnangul pole vaktsineerimistõendi saamise korda põhjalikult läbi mõeldud ja nii on tekkinud olukord, kus eakad tulevad seda nõutama perearstilt. Samas pole tohtritel aega digitõendi loomise ja väljatrükkimisega tegeleda.

Terviseameti osakonnajuhataja Hanna Sepp selgitas olukorda. "Määrusest tulenevalt antakse vaktsineerimispass sünnitusmajades, aga kui inimene, kes on vaktsiinid saanud, soovib saada passi ka hiljem, näiteks perearsti poolt või mõne teise vaktsineerija poolt, siis see kohustus on.

Sepa sõnul pole tegu üksikjuhtumiga, seetõttu saatis amet eile perearstidele sel teemal kirja soovitusega varuda n-ö kollaseid passe. Kirjas on ka juhised, millistele nõuetele peavad perearsti poolt trükikojast tellitud vaktsineerimispassid vastama, sest riik annab vaktsineerimispassi vaid vastsündinutele. Kuna kollaseid passe peavad arstid ise tellima, siis on neil õigus nende väljaandmisel küsida ka raha trükikulude katteks.