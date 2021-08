Kolmele ühiskondlikult olulisele üritusele tehakse piirangutest erand

Kodust võrkpalli EM-finaalturniiri võõrustab Saku Suurhall ning turniiril osalevad Eesti, Läti, Saksamaa, Prantsusmaa, Slovakkia ja Horvaatia koondised. Valitsus märkis pressiteates, et võistkonnad viibivad Eestis 30. augustist kuni 10. septembrini.

Valitsus lisas, et võistluste kõrgel tasemel korraldamine aitab kaasa järgmiste rahvusvaheliste võistluste korraldusõiguste saamisele, neil on positiivne majanduslik mõju ning võistluste toimumine populariseerib võrkpalli spordialana.

Turniirile antakse erand, mis võimaldab positiivse testitulemuse saanud isiku teistel delegatsiooniliikmetel, kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust põdenud, pärast täiendavat testimist ja negatiivset testitulemust jätkata treeningutel osalemist ja võistlemist Eestis viibimise jooksul. Vastasel juhul oleks turniiri korraldamine takistatud, sest praegu kehtivate COVID-19 piirangute alusel peaks nad sõltumata oma testi tulemusest viibima lähikontaktsena eneseisolatsioonis.

Valitsus selgitas, et erandi tegemine lühikeseks ajaks on põhjendatud, sest võistkondade delegatsioonide liikmed on teistest isikutest rangema arstliku kontrolli all nii enne Eestisse saabumist kui ka Eestis viibides. Spordivõistlusele on müüdud üle 2500 pileti ning pealtvaatajatel on kohustus kanda maski.

Meeste ja naiste jalgpallikoondised

Septembrist novembrini mängib Eesti meeskond vähemalt neljal korral A. Le Coq Arenal: 2. septembril Belgiaga, 5. septembril Põhja-Iirimaaga, 8. oktoobril Valgevenega ja 11. oktoobril Walesiga. Eesti naiste A-koondise mängud Pärnu Rannastaadionil leiavad aset 17. septembril (Sloveenia) ja 21. septembril (Wales).

Valitsus selgitas, et A. Le Coq Arenal jaotatakse kuni 12 000 inimest nelja tsooni, kus igas tsoonis liikumiseks on kehtestatud nõuded ja erinevates tsoonides liikuvad inimesed omavahel lähikontaktis ei ole. Kõigil külastajatel tuleb ürituse territooriumile sisenedes esitada COVID-i tervisetõend, isikut tõendav dokument ja ürituse pilet. Vajadusel saab kohapeal teha antigeeni kiirtesti.

Samuti otsustati anda mängudele sarnane erand, mis võrkpalli EM-finaalturniirile, ehk koondise liikmetele kehtestatakse erand, mis võimaldab positiivse testitulemuse saanud isiku teistel delegatsiooni liikmetel, kes ei ole vaktsineeritud ega põdenud COVID-19 haigust, jätkata treeningutel osalemist ja võistlemist.

Naiste koondiste mängud toimuvad Pärnu Rannastaadionil, kus publikuhuvi on väiksem, kirjutas valitsus pressiteates. Ka Pärnu Rannastaadionil toimuvatel mängudel lähtutakse samadest turvalisust tagavatest põhimõtetest nagu A. Le Coq Arenal.

Lennart Meri konverents

Valitsus märkis pressiteates, et 14. korda toimuv Lennart Meri konverentsi näol on tegemist iga-aastase rahvusvahelise välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika tähtsündmusega, mis eelmisel aastal koroonaviiruse epideemilise leviku tõttu ära jäeti.

Konverentsil osaleb koos väliskülalistega ligi 500 inimest, kellest 4. augusti seisuga olid vaktsineeritud 97 protsenti. Selleks, et konverentsist saaksid osa võtta ka nendest riikidest tulevad esinejad, kel pole vaktsineerimise või COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta tõendit, andis valitsus eriloa, et nad ei pea jääma Eesti riigipiiri ületamisel eneseisolatsiooni. Nende konverentsikülaliste nakkusohutus tagatakse koroonaviiruse antigeeni kiirtestidega ning positiivse testitulemusega inimene konverentsil osaleda ei saa.