Euroopa Parlamendi president kohtus Kaljulaidi, Kallase ja Ratasega

Kersti Kaljulaid kohtus Sassoliga Toompea lossis, vesteldi parlamentaarse demokraatia tugevusest ja vastutusest, Eesti mitmekümne aasta pikkusest kiirest arengust, aga ka Euroopa Liidu laienemisest ning väljakutsetest Liidu piiril.

"Oleme ise hilised liitujaid, mistap oleks ebaaus hoida ära uute riikide liitumist. Eesti on ja jääb Euroopa Liidu laienemispoliitika toetajaks," ütles president Kaljulaid.

Riigipea rõhutas samas, et liitumised peavad olema siiski tingimuslikud ja seotud nõuete täitmistega.

Pikemalt peatuti okupatsioonidel Ukrainas ja Gruusias, aga ka demokraatiapüüdlustel Valgevenes ning Valgevenest lähtuval hübriidrünnakul Euroopa Liidu idapiirile.

Sassoli kohtus ka riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) ja peaminister Kaja Kallasega (RE).

Kaja Kallas rääkis, et nii tema kui ka Sassoli rõhutasid Euroopa ühtsuse ja ühtehoidmise tähtsust. "Eriti praegu, mil lahendamist vajavad mitmed rahvusvahelised kriisid. Keskendusimegi Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnakule ELi idapiiril ning maailma raputanud sündmustele Afganistanis ja meie võimalustele leevendada sealseid inimkannatusi."

Samuti tuli Kallase sõnul jutuks, kuidas jõuda meie planeedi tervise jaoks hädavajaliku kliimaneutraalsuse saavutamiseni.

"Veel arutasime vajadust suunata enam ELi tähelepanu nii idapartnerlusriikidele kui ka Lääne-Balkanile, et hoida nende innukust Euroopa-suunalisel teel," ütles Kallas.

Sassoli pidas 20. augusti klubi ja XIV riigikogu pidulikul istungil kõne demokraatia seisust maailmas.

Sassoli kirjutas Twitteris, et tal on au olla Tallinnas Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval. "Teie teekond tagasi demokraatia juurde oli pikk ja raske, aga täna olete te mudeliks nendele riikidele, kes veel vabaduse poole püüdlevad," ütles Sassoli eestlastele.

Neljapäeval oli Sassoli visiidil Lätis ja kolmapäeval Leedus.

Following the celebrations, I discussed the many important challenges facing Estonia and the whole of Europe with the President @KerstiKaljulaid, President of the @Riigikogu @ratasjuri, and Prime Minister @kajakallas. [3/3] pic.twitter.com/lHnuc2SWel