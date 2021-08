Veneetsia kehtestab välisturistidele sissepääsumaksu

Maksuskeem töötati välja juba 2019. aastal. Koroonaviiruse epideemia lükkas selle vastuvõtmise aga edasi, teatas The Times.

Turistid peavad külastuse ette broneerima ja maksma sissepääsutasu. Summa suurus on kolm kuni kümme eurot, sõltuvalt hooajast. Sissepääsu kohtadesse paigaldatakse elektroonilised pöörduksed.

Linnapea Luigi Brugnaro sõnul peavad inimesed sissepääsu juures esitama QR- koodi.

Kohalik ettevõtja Raffaele Alajmo toetab maksuskeemi. "Peame tagama, et linnas oleks piisav hulk inimesi, et hallata neile mõeldud teenuseid. Mõnikord on linna elukvaliteet inimeste suure arvu tõttu väga madal," ütles Alajmo

Linnavolikogu opositsioonisaadik Marco Gasparinetti kritiseeris makseskeemi.

"Midagi sellist võiks teha piiratud alal. Mitte terves linnas. Selle eesmärk on lihtsalt raha teenida," ütles Gasparinetti

Veneetsias elab 50 000 inimest. Linnas on kitsad tänavad, mis põhjustavad suuri järjekordi. Rahvahulga kontrollimiseks kasutatakse sageli relvastatud turvamehi. Veneetsiat külastab päevas umbes 80 000 inimest.

Koroonapiirangute tõttu piirati linnas ka ühistranspordi kasutamist.

"Olukord ühistranspordis halveneb. Mõnda töölist rünnatakse ka füüsiliselt. Seal sülitatakse, solvatakse ja vahel isegi pekstakse," ütles Veneetsia linna transpordiettevõtte ametiühinguliige Danilo Scattolin