G20 rahandusministrid arutavad Veneetsias globaalset maksureformi

Ministrid ja keskpankurid 19 riigist ja Euroopa Liidust kohtuvad esimest korda näost näkku pärast mullu veebruaris toimunud kõnelusi Ar-Riyadis.

Teiste seas tulevad kohtumisele USA rahandusminister Janet Yellen, Euroopa Keskpanga (ECB) juht Christine Lagarde ja Vene rahandusminister Anton Siluanov. Hiina ja India otsustasid kohtumisel osaleda videosilla teel.

G20 riigid toetavad 1. juulil Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmete enamuse seas kokkulepitud reformiraamistiku, mis näeb ette 15-protsendist ettevõtte tulumaksu miinimumi.

Nüüd proovitakse jõuda poliitilise leppeni, et plaan, mille eesmärk on teha lõpp maksuparadiisidele, teoks teha.

Reformi teine osa näeb ette, et hargmaised firmad maksaks tulumaksu riigis, kus kasum teenitud on, mitte seal, kus asub nende peakorter. Eriti puudutab see tehnoloogiahiide nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple, kelle maksukoormus on nende kasumiga võrreldes ülimadal.

Lõpliku lepet ei oodata enne G20 valitsusjuhtide tippkohtumist oktoobris.

Veneetsias toimuva kohtumise eesmärk on täpsustada plaani üksikasju ja avaldada survet riikidele, mis OECD leppele, mida toetab 131 riiki, toetust veel avaldanud ei ole.

Nende seas Euroopa Liidu riigid Eesti, Ungari ja Iirimaa, mis kasutavad madalaid maksumäärasid investeeringute ligimeelitamiseks.

Saksa rahandusminister: EL suudab omavahel kokku leppida

Saksa rahandusminister Olaf Scholz avaldas aga reedel veendumust, et Euroopa Liidu riigid suudavad leida ettevõtete tulumaksu osas üksmeele.

"Ma olen veendunud, et lõpuks jõuame me Euroopa Liidus ühisele otsusele," ütles Scholz raadiojaamale DLF enne G20 kohtumisele sõitmist.

Maksuteemade otsustamine nõuab Euroopa Liidus liikmesriikide ühehäälset toetust.

Mitu riiki, nende seas USA, Saksamaa ja Prantsusmaa, tahavad aga miinimumi seadmist 15 protsendist kõrgemale.

"Viisteist protsenti ettevõtte tulumaksu miinimumina on miinimum ja Prantsusmaa on seadnud eesmärgiks rohkem kui 15 protsenti," ütles riigi rahandusminister Bruno Le Maire reedel Bloomberg TV-le.

"Ma ei taha täpset arvu anda, aga ma arvan, et me peame olema ambitsioonikad. See on unikaalne võimalus saada endale õiglasem, tõhusam rahvusvaheline maksusüsteem 21. sajandi jaoks," ütles ta.

Teised on vähem optimistlikud.

"Me peame olema realistlikud," ütles allikas Saksamaa valitsusest. "Teistel riikidel on juba ka selle tasemega probleeme."