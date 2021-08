Balti riikide ja Poola peaministrid tegid ühisavalduse hübriidründe teemal

Valitsusjuhid rõhutavad, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ühtsus ning kiireloomuline diplomaatiline, rahaline ja tehniline tugi on võtmetähtsusega, et vastata tõhusalt Lukašenko režiimi väljakutsele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaministrid kutsuvad liikmesriike kasutama olukorda ka selleks, et vaadata üle suhtumine piiri kaitsmisse. Kaja Kallas, Krišjanis Karinš, Ingrida Šimonyte ja Mateusz Morawiecki rõhutavad, et on viimane aeg võtta Valgevene territooriumil toimuv migrantide väärkohtlemise probleem ÜRO, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu tähelepanu keskmesse.

Nad kutsuvad ÜRO pagulaste ülemvolinikku üles tegutsema aktiivselt selle olukorra lahendamiseks.