Eesti toetab Leedu algatust saata maastikult tabatud migrandid tagasi

Leedu ettepaneku kohaselt tuleks Euroopa Liidu rändeseadustikku muuta selliselt, et vaenuliku jõu poolt korraldatud illegaalsete migrantide rändevoo alla sattunud riik saab nõuda sisenemist ainult seaduslike piiripunktide kaudu ning saata tagasi kõik maastikult tabatud immigrandid.

"Erakorralises olukorras, kus migrante kasutatakse riikidele surve avaldamiseks, on riikidel õigus sellisteks otsusteks nagu me oma seadusandlusesse viisime, et takistada illegaalset riiki sisenemist," ütles Leedu siseminister Agne Bilotaite teisipäeval. Migrandid tohivad riiki siseneda ainult piiripunktide või muude ettenähtud kohtade kaudu, lisas ta. Minister rõhutas, et tagasisaatmist kasutataks ainult erakorralises olukorras.

Eesti siseministeeriumi esindaja kinnitusel Eesti toetab Leedut. "Eesti toetab Leedu algatust. See austab inimõigusi ja samas kaitseb Euroopa Liidu välispiire ebaseadusliku rände eest," ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Anneli Viks neljapäeval ERR-ile.

Ta rõhutas, et Leedu esitatud mõttepaber otsib lahendusi, kuidas sellises olukorras nagu Leedu on Valgevenest lähtuva migratsioonisurve tõttu sattunud, "tagada inimõigused ja samas tõkestada illegaalset immigratsiooni".

"Kokkuvõtlikult teeb Leedu ettepaneku muuta Schengeni piirieeskirja ja Euroopa Liidu varjupaigaõigustikku selliselt, et hübriidründe olukorras võetakse varjupaigataotlusi vastu ainult piiripunktides," selgitas Viks.

Siseministeeriumi esindaja rõhutas, et algatusega edasi liikumine nõuab EL-i eesistujariigi, Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide vahelist arutelu.

Väljaanne EurActiv.com kirjutas neljapäeval, et Euroopa Komisjoni asepresidendi, rändeküsimustega tegeleva Margaritis Schinase kinnitusel on Leeduga sarnaseid ideid esitanud mitu riiki.

Leedu ja Poola piirivalve on Valgevenest saabuvate Aasia ja Aafrika päritolu migrantide tulva peatamiseks asunud neid piiripunktide vahelisel alal tabades tagasi saatma, suutes niimoodi suurema laine peatada. Poola piirivalve teatel tõrjuvad nad iga päeva 200 – 500 illegaalset piiriületuskatset ning alates septembri algusest on neid kokku olnud umbes 5000, kirjutab EurActiv.com.

Euroopa Liit võiks piiritõkete ehitamist toetada

Lisaks tegi Leedu ka ettepaneku, et Euroopa Liit võiks oma ühiseelarvest toetada piiritõkete ehitamist ühenduse välispiirile.

"Praegu toetavad Euroopa institutsioonid ainult jälgimissüsteemide paigutamist piirile, kuid kusagil ei ole sõnagi füüsiliste tõkete rajamisest. Aga füüsiliste tõkete püstitamine tuleb muuta kohustuslikuks ja need välja ehitada," ütles Leedu siseminister Leedu rahvusringhäälingu teatel. "Teiseks tuleks nende püstitamist rahastada Euroopa Liidu fondidest, kuna see ei ole ainult üksikute riikide probleem," lisas Bilotaite.

Viks ütles, et Eesti toetab ka seda algatust. "See on kogu Euroopa Liidu huvides, mistõttu tuleb seda ka Euroopa Liidu ühistest vahenditest rahastada," märkis siseministeeriumi esindaja.

EurActiv tõi oma artiklis esile, et kui migrantidel õnnestub Valgevenest Poolasse jõuda, siis võtab neil ainult kolm päeva aega, et jõuda Saksamaa piirile. Balkani riikide kaudu Saksamaale jõudmine võtab umbes 30 päeva, lisas väljaanne.

EL-i riikide siseministrid arutavad Leedu ja teiste riikide ettepanekuid oma kohtumisel oktoobris.