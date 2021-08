Koolid otsustavad koroonaohutuse meetmed 1. septembril ise

Kooliaktustel võivad osaleda nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata lapsed ning neilt tõendeid ei küsita. Küll aga peavad viiruse ohutust tõestama last saatvad täiskasvanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi riigipoolsed soovitused on antud, otsustab iga õppeasutus ise, kuidas aktuse kogunemisel turvalisus tagada.

Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht nentis, et kindlasti on selle aasta aktused teistmoodi. "On kuulda olnud, et väga paljud aktused on vabas õhus. On oluliselt piiratud juurdepääsu, on tehtud väiksemates rühmades," sõnas Uiboleht.

Eelkõige sõltub koolide käitumine õppehoone suurusest ja inimeste arvust, kes seal viibivad.

Pärnu Mai Kool aktustel koroonatõendit ei küsi, kuid jälgitakse 50 protsendi täituvust ja tuppa lastakse vaid kõige nooremad õpilased.



"Aktused on meil seekord hajutatuna. Esimesed klassid, meil on kolm esimest klassi tulemas, esimeste klasside aktused on kõik eraldi ja need toimuvad koolimajas sees, sest me ju ei tea, mis ilmataat otsustab sellel päeval teha. Ja lubame ka siis tulla lapsevanemal, kui lapsevanem kannab maski," ütles Pärnu Mai Kooli direktori asetäitja Lea Lips.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium korraldab vaid esimese klassi aktuse õues. Vanematele õpilastele pakutakse võimalust osaleda pidulikul sündmusel videosilla vahendusel. Lapsevanemaid, kes Kuristiku Gümnaasiumisse oma last saatma tulevad, ilmselt koolimajja ei lastagi, kuid täpsem korraldus on veel paika panemata.

"Koolis muutuvad kõik asjad väga-väga kiiresti. Kool on väga-väga elav organism. Täna tulid õpetajad peale pikka suvepuhkust tööle. Täna olid alles esimesed töökoosolekud. Korraldused saavad tulema lähimate päevade jooksul," rääkis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Oliver Jakobson.

Tallinna 21. Koolis toimub kuus eraldi aktust. "Arvestades meie aula suurust ja neid võimalusi, mis meil majas on, siis vanemad on teretulnud, aga loomulikult peavad nad ka oma nakkusohutust tõestama. Selle korra järgi, mis on vabariigi valitsus kehtestanud. Kas siis vaktsineerimistõendi või testitulemuse või haiguse läbipõdemise tõendiga," lausus Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond.