Soome elanikkonnast saab 70 protsenti vaktsineeritud oktoobriks

Soomes jõuti eelmise nädala lõpus olulise verstapostini - vähemalt ühe doosiga on nüüdseks vaktsineeritud üle 70 protsendi kogu elanikkonnast. Seega saavutab Soome 70-protsendilise täisvaktsineerituse oktoobriks.

Vaktsineerimise ulatust ja kiirust on Soomes kogu aeg peetud ühiskonna lahtihoidmise üheks oluliseks eelduseks. Praegu on vaktsineerimiskuur lõpetatud 47 protsendil kogu rahvast. Üle 70-aastastest soomlastest on vaktsineerimiskuur lõpetatud 90 protsendil ning üle 50-aastaste vanuserühmadest vähemalt 70 protsendil.

Siiski teeb Soomes mõnevõrra muret Lääne-Soome maakondade muust riigist pisut maha jäänud vaktsineerimisaktiivsus. Osaliselt võib seda seletada rahvastiku demograafilise olukorraga.

"Pandeemia puhul on tüüpiline, et üksikisik näeb asja kogukonnast erinevalt. Terve 20-30-aastane noor inimene, kelle lähedasedki on terved, kogeb pandeemiat hoopis teisiti kui vähipatsiendiga pere. Võimalikult ulatuslik vaktsineeritus kaitseb kogu meie ühiskonda," kommenteeris tervishoiujuht Kirsti Kähärä Kauhajoelt.

Täielikku kaitset koroonaviiruse vastu ei anna ükski vaktsiin. Lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimestest on Soomes koroonasse haigestunud siiski vaid 0,06 protsenti. Haiglaravi on 2,6 miljonist täisvaktsineeritust vajanud 53 inimest.

Nüüdseks on vaktsineerimine jõudnud Soomes 12-15-aastaste kooliõpilasteni. Nende ühe doosiga vaktsineeritus ulatub mõnel pool juba 60 protsendini.