Leedus suri salaviina joomise pärast alkoholimürgitusse 17 inimest

Eelmisel nädalal suri salaviina joomise tõttu alkoholimürgitusse veel üks inimene ja ohvreid on kokku 17 , ütles Kaunase prokuratuuri pressiesindaja Aurimas Didziokas.

Eelmisel kuul leiti Kaunase piirkonnast surnuna 16 inimest, kes olid tarbinud salaviina. Võimud alustasid ka uurimist.

Didziokase sõnul on üks kahtlusalune samuti hukkunute seas. Teine kahtlusalune, 63-aastane naine, on vahi all.

Alkoholimürgituse ohvrite vanus oli 30-60 aastat.

Kaunas on Vilniuse järel suuruselt teine linn Leedus. Kaunases elab umbes 300 000 inimest.